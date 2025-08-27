clear sky
ТИНЕЈЏЕРИ КРАЛИ АУТОМОБИЛЕ ПО БЕОГРАДУ Полиција их ухватила на делу, ево шта су све провозали по граду

27.08.2025. 17:54 18:13
Фото: Pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су 18-годишњака против кога ће, по налогу тужиоца Првог основног јавног тужилаштва, бити поднета кривична пријава у редовном поступку за кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила, а у крађи возила полиција је пронашла и 16-годишњака, 15-годишњака и два детета узраста 12 и 13 година.

Како је саопштио МУП, 15-годишњак и два детета се сумњиче да су 25. августа украли аутомобил "пежо 207" на територији Врачара, док су 18-годишњак и 16-годишњак осумњичени за крађу "фијат панде" истог дана, на Звездари.

У оба случаја полиција је осумњичене затекла како управљају наведеним возилима које су украли са оригиналним кључевима аутомобила, а које су власници оставили у возилу.

Министарство унутрашњих послова апелује на возаче да не остављају своја возила необезбеђена, откључана, као и са кључевима у возилу.

