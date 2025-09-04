ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД БАЧА, ЈЕДНА ОСОБА ИЗГУБИЛА ЖИВОТ! У стравичној саобраћајки има и повређених
04.09.2025. 12:33 12:42
Једна особа је погинула, док је друга тешко повређена у саобраћајној несрећу која се догодила на путу Бач - Селенча.
Како пишу медији, саобраћајна незгода догодила се данас око 9.15 сати, када су се сударила два путничка возила.
Према првим информацијама, једна особа је погинула на месту судара, док је друга са тешким телесним повредама превезена у болницу.
Полиција је на месту несреће обавила увиђај, а за то време саобраћај је био обустављен.