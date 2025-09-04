ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ! Младић (25) у стану крио осумњиченог за УБИСТВО НА ДЕТЕЛИНАРИ
Новосадска полиција лишила је слободе мадића М. М. (25) због сумње да је у изнајмљеном стану крио осумњиченог за убиство Д. М. (37) које се догодило 2. септембра у насељу Детелинара.
М. М. је ухапшен због постојања основа сумње да је учинио кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела. Одређено му је задржавање у трајању до 48 сати.
М. М. ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.
Подсетимо, Д. М. је убијен 2. септембра, нешто после 23 сата, у улици Јанка Чмелина. Убиству је претходила свађа и физички обрачун жртве и осуимњиченог, а како се испоставило сукоб двојице мушкараца траје већ годинама.
Очевици су, у разговору за Дневник" истакли да те вечери ништа није указивало да ће између њих двојице доћи до обрачуна. Сведоци причају да су жртва и осумњичени заједно отишли у продавницу, а након тога седели у оближњем кафићу.
Припадници полиције и даље интензивно трагају за осумњиченим Г. В.
