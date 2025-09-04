scattered clouds
27°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ! Младић (25) у стану крио осумњиченог за УБИСТВО НА ДЕТЕЛИНАРИ

04.09.2025. 11:00 11:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Дневник
Фото: Дневник

Новосадска полиција лишила је слободе мадића М. М. (25) због сумње да је у изнајмљеном стану крио осумњиченог за убиство Д. М. (37) које се догодило 2. септембра у насељу Детелинара.

М. М. је ухапшен због постојања основа сумње да је учинио кривично дело помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела. Одређено му је задржавање у трајању до 48 сати.

М. М. ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.

Подсетимо, Д. М. је убијен 2. септембра, нешто после 23 сата, у улици Јанка Чмелина. Убиству је претходила свађа и физички обрачун жртве и осуимњиченог, а како се испоставило сукоб двојице мушкараца траје већ годинама.

Очевици су, у разговору за Дневник" истакли да те вечери ништа није указивало да ће између њих двојице доћи до обрачуна. Сведоци причају да су жртва и осумњичени заједно отишли у продавницу, а након тога седели у оближњем кафићу.

Припадници полиције и даље интензивно трагају за осумњиченим Г. В.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: НАВИЈАЧИ ПАРТИЗАНА ОПРАШТАЈУ СЕ ОД ЖРТВЕ УБИСТВА НА ДЕТЕЛИНАРИ "Анђели нек те чувају пали брате"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

детелинара
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАВИЈАЧИ ПАРТИЗАНА ОПРАШТАЈУ СЕ ОД ЖРТВЕ УБИСТВА НА ДЕТЕЛИНАРИ "Анђели нек те чувају пали брате"
Printscreen Družtvene mreže

НАВИЈАЧИ ПАРТИЗАНА ОПРАШТАЈУ СЕ ОД ЖРТВЕ УБИСТВА НА ДЕТЕЛИНАРИ "Анђели нек те чувају пали брате"

04.09.2025. 09:42 10:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ! Младић (25) у стану крио осумњиченог за УБИСТВО НА ДЕТЕЛИНАРИ
Дневник

ХАПШЕЊЕ У НОВОМ САДУ! Младић (25) у стану крио осумњиченог за УБИСТВО НА ДЕТЕЛИНАРИ

04.09.2025. 11:00 11:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) ОВО СУ ДЕТАЉИ УБИСТВА НА ДЕТЕЛИНАРИ Убадању претходила свађа и ВИШЕГОДИШЊИ СУКОБ, полиција интензивно трага за овом особом
1

(ФОТО, ВИДЕО) ОВО СУ ДЕТАЉИ УБИСТВА НА ДЕТЕЛИНАРИ Убадању претходила свађа и ВИШЕГОДИШЊИ СУКОБ, полиција интензивно трага за овом особом

03.09.2025. 09:46 11:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) СВАЂА ПРЕРАСЛА У УБИСТВО Трагедија испред кафића у Новом Саду
s

(ВИДЕО) СВАЂА ПРЕРАСЛА У УБИСТВО Трагедија испред кафића у Новом Саду

Један мушкарац убијен је синоћ око 23 сата у новосадском насељу Детелинара испред једног угоститељског објекта.
03.09.2025. 07:16 10:50
Више о теми
Задобио тешке повреде опасне по живот! СРБИН ДОЖИВЕО УДАР ОД 15.000 ВОЛТИ Хеликоптером ХИТНО пребачен у болницу СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У НЕМАЧКОЈ
несрећа

Задобио тешке повреде опасне по живот! СРБИН ДОЖИВЕО УДАР ОД 15.000 ВОЛТИ Хеликоптером ХИТНО пребачен у болницу СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У НЕМАЧКОЈ

Добро се затресло! СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ Ево где је био епицентар потреса
najnovija opsta

Добро се затресло! СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ Ево где је био епицентар потреса

ПОЖАР У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Клима у школи запалила завесу, ватрогасци хитно интервенисали (ВИДЕО)

ПОЖАР У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Клима у школи запалила завесу, ватрогасци хитно интервенисали (ВИДЕО)

БРУТАЛНО УБИСТВО У СТАРОЈ ПАЗОВИ Супруга и саучесник осумњичени да су убили и сакрили тело мушкарца (60)
Виши суд у Сремској Митровици

БРУТАЛНО УБИСТВО У СТАРОЈ ПАЗОВИ Супруга и саучесник осумњичени да су убили и сакрили тело мушкарца (60)

Волим
0
Коментар
0
Сачувај