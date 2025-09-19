clear sky
УХАПШЕНИ ОСУМЊИЧЕНИ ЗА ПРЕБИЈАЊЕ ТАКСИСТЕ НА СМРТ Огласио се МУП Чачка: За трећим нападачем се трага!

19.09.2025. 17:51
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
полиција
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку ухапсили су В. Ј. (1990) и Р. Ј. (1992), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело убиство у саизвршилаштву.

Они се сумњиче да су синоћ у једном угоститељском објекту у Чачку, са још једном особом за којом се интензивно трага, задали више удараца педесетогодишњем мушкарцу који је превезен у Општу болницу Чачак где је преминуо.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Чачку.

Како Курир сазнаје, В.Ј. је познати глумац, а Р.Ј. је његов брат.

Убијени Дејан Б. (50) из Чачка је током лета возио камион, а иначе је таксиста.
 

туча претучени претучен човек Чачак
