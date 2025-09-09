ЗВИЦЕР ЋЕ БИТИ ИЗУЧЕН ЦРНОЈ ГОРИ Испуњени услови да се "Кавчани" нађу пред црногорским судом
БЕОГРАД: Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду донело је решење да су испуњени услови за изручење Црној Гори оптужених припадника тзв. кавачког клана и сарадника Радоја Звицера, Марка Килибарде и Александра Пауновића.
Суд је, одлучивајући о замолници за изручење Министарства правде Црне Горе, донео решење да су испуњене претпоставке, рекла је за Танјуг портпарол тог суда.
На ово решење није дозвољена жалба.
Килибарда и Пауновић су раније пред судом рекли да су сагласни да буду изручени у Црну Гору, чији су и држављани.
Реализација изручења је у даљој надлежности Министарства правде.
Они су у Црној Гори оптужени за отмицу Милета Радуловића званог Капетан, као и за убиства Дамира Хоџића и Адиса Спахића, док је Килибарда осумњичен и за убиство Васе Делибашића у Бару 2018. године.
Министарство унутрашњих послова Србије је 2. јула саопштило да су у Београду ухапшена двојица држављана Црне Горе под сумњом да су припадници организоване криминалне групе "Кавачи" и сарадници Радоја Звицера, за којима је црногорски МУП расписао Интерполову потерницу због кривичног дела тешко убиство.
Приликом претреса станова на више локација у Београду које су ухапшени користили, пронађени су револвер и две фалсификоване личне исправе Црне Горе, због чега се њима на терет у Србији стављају кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и фалсификовање исправе.
О отмици Радуловића и убиствима Хоџића и Спахића на суђењу групи Вељка Беливука су причали окривљени-сарадници, наводећи да су у тим убиствима учествовали Беливук, Марко Миљковић и Небојша Јанковић.