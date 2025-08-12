„Вређао ме и претио ми“
24 седам: Адвокат и члан ССП напао младића (19) јер не подржава блокаде? "Гурнуо ме с мотора, па ударио песницом"
Блокадерски терористи у својој немоћи због тога што обојена револуција у Србији одумире, почели су да спроводе насиље над политичким противницима, који су јасно изразили став да бране своју земљу, пише портал 24 седам.
Овога пута, адвокат из Богатића и члан Странке слободе и правде тајкуна Драгана Ђиласа покушао је да убије свог 19-годишњег комшију Д.Р., јер младић који је нападнут подржава председника Србије Александра Вучића.
Несрећни деветнаестогодишњи младић из Бадовинаца, како каже за 24седам, бави се поправком и препродајом мотоцикала.
Сукоб са комшијом и чланом Ђиласове странке вуче се, наводно, од раније, када га је комшија пријављивао за ремећење јавног реда и мира, због наводне буке коју производе мотори када купци дођу да их погледају и купе.
Младић сведочи да је поменути адвокат једини којем смета наводна бука, те наводи да је прави разлог политичке природе.
Наиме, Д.Р. јавно подржава политику председника Вучића и Српску напредну странку, док је адвокат из Богатића дугогодишњи члан ССП.
Ја се бавим поправком и препродајом мотора, стално ми долазе неки купци, и кад дођу да купе возило, узму да пробају, да виде да ли им одговара. Комшији Вилићу то смета, једином од свих комшија. Међутим, све време сматрам да му смета то што нисам члан Ђиласове странке и што нисам део блокадерског лудила - каже несрећни младић.
Сукоб је кулминирао са почетком обојене револуције у Србији, када је поменути адвокат наводно почео да шиканира Д.Р. и да га лажно оптужује да је члан неке измишљење криминалне групе, као и да је "ћаци".
Д.Р. наводи да га он оптужује без икаквих доказа, а да је „бука“ само повод за политички обрачун Ђиласових екстремиста са политичким противницима.
Физички напад и покушај убиства су се догодили у петак око 19 сати. Припремио сам један мотор за фарбање и намеравао да га одвезем код стрица, да спремимо још неке ствари. При брзини од 20 километара на час, док је мотор био у покрету, он ме је гурнуо са мотора, покушавши да ме убије - каже младић Д.Р. за 24седам.
Ја сам пао са мотора и када сам кренуо да устајем, ударио ме песницом, физички ме напао - сведочи младић и прилаже записнике изјаве коју је дао у полицијској станици, као и лекарске извештаје.
Младић наводи и то да је осетио велики страх, јер је комшија уз све увреде на његов рачун изрицао и отворене претње смрћу.
Са мотора ме гурнуо са намером да ме убије. Желео је да паднем и да ударим главом. Касније, кад сам устао, наставио је да ми прети и да изговара свакакве увреде. То је ишло дотле да је говорио да сам мајмун и да не заслужујем да живим и како ме треба убити. Наравно да сам осетио страх за свој живот и живот својих најближих - наводи Д.Р. у својој исповести за 24седам.
Несрећни младић наводи и да је после инцидента постао жртва интернет насиља, јер је напад на њега, који је документован и за којег постоје сведоци, у опозиционим тајкунским медијима и на интернету представљен потпуно другачије.
Из осећаја повређеног достојанства, јер је мене који имам 19 година, напао одрастао мушкарац од 50 година, без икаквог повода, нисам се оглашавао и нисам се никоме жалио. Међутим, касније сам на друштвеним мрежама и у опозиционим медијима видео гнусне лажи о себи - свеодочи младић.
Цео догађај они су представили потпуно другачије, упркос извештајима и записницима, упркос свим сведоцима. Нападач који је покушао да ме убије, сада покушава да мене терети за оно што је он урадио. Све то раде јер он зна да је крив. Знају то и они који га подржавају. Мој једини грех је што се поштено бавим својим послом и што подржавам Србију и председника Александра Вучића - закључио је нападнути младић.