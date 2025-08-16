scattered clouds
И ЕВРОПА СЕ УКЉУЧИЛА У ВОЗ ПУТИН-ТРАМП Европски лидери позвани на састанак Трампа и Зеленског у Белој кући

16.08.2025. 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Трамп Путин
Фото: Танјуг/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН: Европски лидери позвани су да у понедељак присуствују састанку председника САД Доналда Трампа и украјинског председника Володимира Зеленског у Белој кући.

Ово је данас пренео дневник Њујорк тајмс позивајући се на тврдње два висока неименована европска званичника, наводи Ројтерс.

Састанак у Белој кући следи након самита између Трампа и руског председника Владимира Путина на Аљасци одржаног у петак за који је Вашингтон оценио да је донео "велики напредак", али не и договор о окончању сукоба у Украјини.

Група европских лидера поручила је раније данас поводом јучерашњег састанка председника Сједињених Америчких Држава и Русије Доналда Трампа и Владимира Путина на Аљасци, да ће наставити да подржава Украјину која, како истичу, мора да добије чврсте безбедносне гаранције и једина може да одлучује о својој територији.

Лидери Европске уније поздравили су напоре Трампа за окончање сукоба у Украјини и постизање праведног и трајног мира.

 На Аљасци је у петак одржан састанак Путина и Трампа који је у ужем формату завршен након два сата и 45 минута.

 Трамп и Путин саопштили су након разговора на Аљасци да је остварен велики напредак, да је постигнут договор који ће отворити пут ка миру у Украјини, али да се још није дошло до примирја.

