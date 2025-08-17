ЕВРОПСКИ ЛИДЕРИ СУТРА НА САСТАНКУ ТРАМП-ЗЕЛЕНСКИ У ВАШИНГТОНУ О безбедносним гаранцијама, територији и наставку подршке Украјини
БЕРЛИН: У циљу је постизања праведног и трајног мира да би се очували виталне интересе Украјине и безбедност Европе
Немачки канцелар Фридрих Мерц присуствоваће сутра састанку украјинског председника Володимира Зеленског и других европских лидера у Вашингтону са председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом о Украјини, саопштила је данас немачка влада.
"Разговори ће се, између осталог, бавити питањима безбедносних гаранција, територијалним питањима и наставком подршке Украјини у одбрани од руске агресије. То укључује и одржавање притиска кроз санкције", навела је немачка влада, преноси Ројтерс.
И председник Француске Емануел Макрон ће сутра отпутовати у Вашингтон са Зеленским и другим европским лидерима, саопштила је Канцеларија француског председника.
"Лидери ће наставити са координационим радом између Европљана и Сједињених Америчких Држава са циљем постизања праведног и трајног мира који очува виталне интересе Украјине и безбедност Европе", наводи се у саопштењу.
Председник Финске Александер Стуб ће се, такође, у Вашингтону придружити украјинском председнику и другим европским лидерима на његовом састанку са Трампом, саопштила је Канцеларија финског председника.
У Вашингтон ће сутра отпутовати и италијанска премијерка Ђорђа Мелони да би присуствовала састанку са Зеленским, Трампом и другим европским лидерима, саопштено је из Кабинета Мелонијеве.
Трамп је изјавио да ће Зеленски посетити Вашингтон сутра поподне.
Састанак ће, како је најавио Трамп, бити одржан у Овалном кабинету у Белој кући.
Танјуг/ Ројтерс