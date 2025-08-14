clear sky
Фотографија с упереним пиштољем у Андреја Вучића – ВТК и даље ћути! ЈАВНИ ПОЗИВ НА УБИСТВО: Шокантан плакат екстремиста с налога „Правни у блокади“

14.08.2025. 16:39 16:45
Пише:
Дневник
Извор:
Центар за информисање Нови Кнежевац
Након синоћњег организованог насиља које је највећим делом подстакнуто од стране прозападних медија и профила на друштвеним мрежама који се представљају као студенти у блокади, најекстремнији профил блокадера „Правни у блокади“ данас је објавио шокантан плакат који представља директну претњу животу Андреја Вучића, брата председника Србије.

На фотографији се јасно види особа са маском која држи пиштољ, уперен директно у Андреја Вучића, док преко целе слике крупним словима стоји натпис: „Вечерас пуцате по шавовима“.

Сама реч „пуцате“ у комбинацији са експлицитном сценом употребе ватреног оружја не оставља простор за различито тумачење или метафоре, ради се о директном, јавном позиву на убиство. Порука је визуелно и текстуално синхронизована тако да подстакне насиље, што по Кривичном законику Србије спада у најтежа кривична дела, позив на насилну промену уставног поретка и угрожавање сигурности.

Ово није први пут да ова страница, повезана са насилним крилом блокадера, објављује садржаје који позивају на физичке нападе и ликвидације политичких противника. Међутим, овога пута мета је члан породице председника државе, што ову претњу чини не само личним нападом, већ и ударом на институцију председника и државу у целини.

До сада, иако је најављено, тужилаштво за високотехнолошки криминал није реаговало, упркос бројним објавама на друштвеним мрежама где се отворено позива на убиства, насиље и крваве обрачуне. Још једном се поставља питање – да ли се чека дозвола од врховне тужитељке Загорке Доловац, познате по томе што игнорише претње и насиље када долази од стране опозиционих екстремиста?

Док институције ћуте, овакви материјали слободно циркулишу интернетом, подгревају мржњу и буквално охрабрују грађански рат, пише Центар за информисање Нови Кнежевац.
 

андреј вучић претње претње смрћу
Вести Политика
