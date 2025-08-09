clear sky
ГО СНС О АКЦИЈИ БЛОКАДЕРА НА ЛИМАНУ Српска тробојка може да смета само онима који су против Србије

09.08.2025. 17:25 17:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: СНС

НОВИ САД: Градски одбор Српске напредне странке (ГО СНС) у Новом Саду поручио је данас, након што су префарбане заставе Србије у насељу Лиман, да српска тробојка може да смета само онима који су против Србије.

"Три ствари код блокадера и зборова изазивају нервно растројство. Застава Србије, Српска православна црква и успешна Србија. Зато се свим снагама девет месеци упињу да Србију баце на колена и спрече њен даљи развој и напредак, али им то није пошло за руком", наводи се у саопштењу ГО СНС. 

Оцењује се да зато покушавају да спрече изградњу православе цркве на Лиману, најављују рушење тек најављене православне капеле на Тврђави и бојкот националних уџбеника. 

"И зато префарбавају заставе Србије на Лиману", додаје се.

ГО СНС подсећа да се Нови Сад налази у Србији, у срцу српске Војводине и да само онима, који се боре против Србије, може сметати српска тробојка.

У саопштењу са наводи да српска застава, кроз два светска рата, балканске ратове и друге борбе за слободу и европске вредности стоји у темељима савремене Европе и Запада, као и да су српску тробојку савезници, од Вудроа Вилсона, Жоржа Клемансоа, до Лојда Џорџа, Черчила и Рузвелта златним словима уписали у победничку и слободарску историју човечанства. 

"И сада ви ту заставу, тај симбол слободе, независности, пожртвовања и чојства, префарбавате и уништавате! Узалуд се трудите. Нови Сад је био, јесте и биће слободарски српски град. А српска тробојка наставиће да буде сведок даљих успеха Новог Сада. Кад отворимо три нова моста. Кад отворимо још једну нову фабрику.Ка отворимо још две нове школе и нове вртиће који се граде. И кад просечна плата са садашњих 1.100 достине 1.500 евра", стоји у саопштењу.

На позив такозваних зборова Лимана мале групе грађана данас су префарбале заставе Србије које су у том новосадском насељу дуж Улице народног фронта осликане 2021. године што се види и на снимцима објављеним на друштвеним мрежама.

ГО СНС Нови Сад саопштење реаговање
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
