ГОЈКОВИЋ У СОЛУНУ С ГРЧКИМ ПРИВРЕДНИЦИМА: Војводина деценијама уназад локомотива развоја српске економије
Делегација Покрајинске владе, предвођена председницом Мајом Гојковић, борави у Солуну где је данас учествовала на привредном форуму, који је организовала Грчко-српска привредна комора.
Током сусрета оцењено је да Србија и Грчка имају традиционално добре и пријатељске односе, а да ова посета може дати додатни подстрек јачању економске сарадње и повезивању региона.
Председница Покрајинске владе рекла је да је Србија у претходној деценији остварила велики помак у свим сферама друштва, а да је наша покрајина деценијама уназад локомотива развоја српске економије и важно културно средиште не само Србије, већ и читаве југоисточне Европе.
Представљајући потенцијале АП Војводине, Гојковић је истакла да је Војводина домаћин многим компанијама из различитих сектора, те да у овом тренутку у Покрајини активно послује осам фирми из Грчке, у којима је запослено око 1.100 радника.
Ови подаци доказ су да можемо много тога позитивног и доброг да понудимо у привлачењу страног капитала, изјавила је председница Гојковић.
Према њеним речима, Војводина посебну пажњу посвећује међурегионалној и прекограничној сарадњи и имплементацији приоритета који су дефинисани у оквиру Стратегије Европске уније за Дунавски регион.
Овом приликом је позвала грчке приврднике и грађане да посете Војводину и увере се у њене капацитете не само у економији, већ и у другим областима попут културе и туризма.
Председник Грчко-српске привредне коморе Костас Гергакос је истакао да је привредно-пословни форум организован с циљем развоја привредних, пословних и економских односа са АП Војводином.
Желимо да повећамо обим трговинске размене са АП Војводином, с обзиром на то да са Србијом имамо изузетне односе. Посета председнице Гојковић Солуну доказ је колико АП Војводина ради на развоју сарадње са регионима, рекао је Гергакос.
На Форуму се обратио и градоначелник Превезе Николаос Георгакас који је изразио жељу да тај град ојача братске односе са локалним самоуправама у Војводини, јер, како је истакао, велики број туриста из Србије летује у том месту.
Привредницима и делегацији Покрајнске владе овом приликом су се обратили и заменик министра унутрашњих послова Републике Грчке за сектор Македоније и Тракије Константинос Јулекас, заменик гувернера Северне Грчке Бранислав Прелевић, као и заменик гувернера Града Солуна Јутикас Констандинос који је рекао да је важно да се суседне земље повезују и јачају реоналну сарадњу.
Састанку су присуствовали и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, потпредседник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић и генерални конзул Републике Србије у Солуну Јелена Вујић Обрадовић.