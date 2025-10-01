ЗБОГ ДЕЧЈЕ ПОРНОГРАФИЈЕ УХАПШЕНЕ 4 ОСОБЕ Комуницирали са децом, делили фотографије
Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова РС у сарадњи са полицијским управама Требиње и Бијељина, припадницима МУП-а Средњобосанског кантона, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина и Окружног јавног тужилаштва Требиње су у оквиру криминалистичке обраде кодног назива "Карика" ухапсили четири особе.
Три особе из Требиња и једна из Јајца су ухапшени због постојања основа сумње да су у претходном временском периоду извршила кривична дела "искоришћавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дела сексуалног злостављања или искоришћавања детета","искоришћавање деце за порнографију" и "упознавање деце са порнографијом'' Кривичног законика РС.
- Поступајући по наредбама надлежних судова, извршени су претреси на четири локације које користе лица које се доводе у везу са извршењем горе наведених кривичних дела и том приликом су пронађена и одузета средства извршења кривичног дела и то рачунари, таблети, мобилни телефони, меморијске картица и остали уређаји за чување дигиталних података, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дела - наводи се у саопштењу МУП-а РС.
Комуницирали са децом
Наведена кривична дела су извршена на тај начин што су осумњичени у претходном временском периоду путем друштвених мрежа ступали у комуникацију са децом узраста 13 и 14 година, затим, децу наводили на израду садржаја дечје порнографије, односно, тражили су од деце да се фотографишу без одеће, описујући им детаљно на који начин да фотографишу интимне делове тела.
Такође, наведена лица су упознавала децу са порнографијом, шаљући им фотографски и видео материјал порнографског садржаја. Исти су кроз комуникацију, користећи се апликацијама, покушавали и договарали састанке са децом ради вршења обљубе.
Делио се садржај порнографије
Поред наведеног осумњичени су користећи друштвене мреже и апликације за комуникацију, приступали групама у којима се делио садржај дечје порнографије.
Такође, поједина лица се сумњиче се да су на удаљеним инфраструктурама креирали складишни простор за чување дигиталних података који су се налазили под њиховом контролом, након чега су на поменуте складишне просторе у више наврата складиштили садржаје дечје порнографије.
Након завршене криминалистичке обраде, сва горе наведена лица ће уз извештај о почињеном кривичном делу бити предата надлежним тужилаштвима.