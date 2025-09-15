„Нека је срећан и благословен свима нама и где год да се било ко из нашег народа налази“ ПАТРИЈАРХ ПОВОДОМ ДАНА СРПСКЕ ЗАСТАВЕ, ЈЕДИНСТВА И СЛОБОДЕ: Молитвено се загледајмо у Светог Саву и заискајмо његову помоћ и поуку
БЕОГРАД: Патријарх Порфирије вечерас је поводом Дана српске заставе, јединства и слободе пожелео срећан и благословен празник свим припадницима српског народа и поручио да је важно да се на данашњи дан сви загледамо у Светог Саву и упитамо шта нам је најважније - а то је јединство у осећају одговорности и бриге човека према човеку.
Нека је срећан и благословен свима нама и где год да се било ко из нашег народа налази, Дан српског јединства, заставе и слободе, поручио је патријарх у Народном позоришту у Београду на манифестацији поводом обележавања тог великог празника и јубилеја 150 година од "Невесињске пушке", симбола пркоса и слободе српског народа.
Патријарх је навео је да се, размишљајући коју поруку да вечерас упути најпре себи, а онда и читавом српском народу, определио да позове и себе и цео народ, да се молитвено загледа у Светог Саву и да заиска његову помоћ и поуку, да запитамо шта је данас за нас најважније.
Закључујем да је из његове ризнице неизбројивих врлина најважније то што је успео да сабере чеда своја у јединству духа и то не било каквог духа, него духа светога", рекао је патријарх подсећајући да је данас прави тренутак да подсети на поруку Светог Саве, јер ове године обележавамо 850 година од његовог рођења.
Нагласио је да је велика истина да је значајно јединство по пореклу, по крви, роду, имену, земљи, завичају, језику и да свако јединство у било којој од тих категорија има свој смисао, иако је далеко важније или боље рећи темељно, фундаментално, базично духовно јединство међу људима.
Патријарх и подсетио да нам је Свети Сава открио и објаснио да се то јединство огледа у осећају одговорности човека према човеку.
Зато је сваки човек, без обзира на расу, народност, класно и сваку другу различитост, мој брат и моја сестра", казао је патријарх и додао да у том сазнању треба имати у виду да се Господ сваком од нас непрестано лично обраћа исто као некада несрећном Каину и пита где ти је брат.
То до сржи потресно питање и тај отрежњујући глас треба са пажњом и непрестано да ослушкујемо да се не дај Боже, не деси да га потисне заглушујућа бука вређања, понижавања, мржње и презира ближњег чији ужасни талас путује путем друштвених мрежа, али на улицама наших градова неумитно запљускује свакога од нас, нагласио је патријарх.
То питање које свакоме од нас појединачно поставља сам Бог треба да нас подсећа да смо без обзира на све дужни да се старамо о ближњима, рекао је патријарх и додао да тек кроз подвиг љубави у односу на те непосредне Богом дате ближње, породицу, рођаке, комшије постајемо способни да видимо и сваког човека као свога ближњега.
Нагласио је да сваки дан треба да без одлагања, живимо ту истину, да је живимо вером Јеванђеља Христовог чија се суштина слива у двоструку заповест о љубави - прву, која је свеобухватна љубав према Богу, и другу, да волимо ближњег као самога себе.
Само тада ће, како је нагласио радост или мир или мука или туга мога брата и сестре моје бити моји, као што ће све што мене сналази бити њихово.
"Молим вас пак, браћо, именом господа нашег Исуса Христа, да не буду међу вама раздори, него да будете утврђени у истом разуму и истој мисли", рекао је патријарх и нагласио да је тако писао свети апостол Павле Хришћанима у Коринту и да се зато лично осмелио да то исто поручи и понови свима припадницима православног српског народа, али и читавом свету.
Патријарх је оценио да поделе сваке врсте, по вери, националности, образовању и метку, друштвеном положају, политичким програмима, деснима и левима, кривима и правима, вероватно нас муче више него некада хришћане у Коринту.
Свака деоба заснована на било којем становишту рађа сваковрсна неваљалства од зависти преко мржње до непријатељства и размирица. Деобе су извориште зла, а за њих је охристовљени ум нашега народа устима епског песника рекао да зло добра донети не може, навео је патријарх.
Појам слободе се, како је додао, за српски народ темељи на речима светог апостола Павла који позива сваког човека речима "стојите у слободи" којом нас Христос ослободи.
То је, како каже, пре свега унутрашња, духовна слобода, слобода од греха, егоизма, самољубља и гордости, слобода да будемо привржени Христу, његовој љубави, а кроз њу, то јест кроз Христа, да будемо учесници у коначној победи над ђаволом, злом и смрћу као највећем нашем троједином непријатељу.
Пошто слобода у Христу нема алтернативу, ни за шта је се не смемо и нећемо одрећи, рекао је патријарх и нагласио да су и јединство у духу светоме и слобода у Христу нераскидиво повезани у нашој српској застави.
Та застава се одважно вијори где год нас има и поручује, најпре нама, а онда и другима - црвена је крвца, била за слободу што се лила, плаво небо као слобода, идеал је српског рода, белим млеком мајка мила и мене је задојила. Један венац, три су боје, тробојница српска то је црвено, плаво и бело, тим се дичи српско цело, казао је патријарх.
Српска тробојка се, како је нагласио, не само дичи, него и обавезује да је пред Богом, светим прецима и потомцима чувамо као највреднију вредност и као највећи дар, ''као зеницу ока свога''.
Зато молећи се Господу да нас и кад поклекнемо, никад не лиши слободе којом нас је ослободио, као и да свагда, сабрани у јединству духа, живимо у љубави, један од другога утврђивани и сврставани као у убојни ред, добро и духовно и спасоносно, како је свети отац Сава одредио у свом типику искључиво тада има наде за нас, има будућности за наш крштени народ, казао је он.