„Није решење насиље, већ дијалог“

(ВИДЕО) „Мислио сам да смо ту лекцију научили“ ВУЧИЋ: ДРЖАВА НИЈЕ ИГРАЧКА, озбиљност и одговорност су најважније

07.08.2025. 19:37
Пише:
Дневник
Извор:
Б92, Дневник

вучић
Фото: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић огласио се на свом Инстаграм профилу.

Држава није играчка, озбиљност и одговорност су најважније. Дијалог је решење, а не насиље, написао је Вучић на Инстаграму.

Испричаћу вам једну причу. Трг у једном граду, главни, стравствени говорник критикује све у држави, снажне речи користи, увреде, али и проналази недостатке код оних који управљају земљом. Људи су желели акцију. Страствени говорник је још јаче, још снажније захтевао слободу и почео да позива на насиље уз речи: Само је важно да се ослободимо ових и решићемо све проблеме. Да дочекамо тај дан. Угледао је једног старца који га је пажљиво гледао. У том тренутку је тај старац проговорио. Рекао му: Кад преузимаш толику одговорност за све ове људе и кад желиш да дођеш на власт онда то мораш да радиш мудрошћу, стрпљењем и радом, да покажеш колико си способан. А не, не старче, твоја генерација нас је упропастила, ви сте нас уништили. Ми ћемо све ново и другачије, само да се овога зла ослободимо. Старац му је тада рекао: Само питање ко ће после тога да нас ослободи од тебе испричао је Вучић и додао:

"И суштина јесте у томе да морамо да чујемо једни друге, да разговарамо и да истовремено на сваком месту покажемо поштовање једни за друге. Веома је важно да људи запамте лекцију за коју сам мислио да смо је већ научили, а то је да када ствари мењамо силом, када користимо насиље, да одлично морамо да знамо да ће нам се то увек лоше вратити у будућности. Србија мора да буде уређена земља у којој се на изборима власти мењају. Свако радом, марљивошћу, преданошћу и посвећеношћу осваја народно поверење и то је оно што мора да буде наш залог за будућност наше прелепе земље." 
 

 

Вести Политика
