ВУЧИЋ УГОСТИО БИН ЗАЈЕДА: Посебно сам захвалан што ће бити гост на војној паради (ФОТО)
19.09.2025. 22:42 22:45
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић угостио је вечерас председника Уједињених Арапских Емирата шеика Мохамеда бин Заједа Ал Нахјана, који борави у посети Србији.
Истакао је да је поносан и срећан што је поново имао прилику да на београдском аеродрому сачека, како је истакао, великог пријатеља Србије, Мохамеда бин Заједа Ал Нахјана.
То је један од људи који је увек био уз нашу земљу, а посебно када нам је било тешко. Срећан што ћу и вечерас на пријатељској вечери моћи много тога од њега да научим, а посебно захвалан што ће бити наш гост на војној паради, навео је Вучић у објави на Инстаграм налогу ''buducnostsrbijeav''.