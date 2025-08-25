ОДРЖАНА КОМЕМОРАЦИЈА ЗА ПОБИЈЕНЕ СРБЕ НАКОН ”ОЛУЈЕ” Три деценије без правде
25.08.2025. 14:56 15:00
КНИН: Председник Српског народног већа (СНВ) Борис Милошевић данас је на комеморацији за цивилне жртве рата убијене током и након акције Хрватске војске, у тзв „Олуји” у селу Плавном и његовом засеоку Грубори поред Книна, изјавио:.
„Тридесет година после знамо да до правде није дошло, не знамо ко је убојица, не знамо ни ко је заташкао, ко је учинио све да се злочин затаји, а оно што је најстрашније је то што ми не знамо, да, ипак, зна јако пуно људи и они с тим могу живети”, казао је Милошевић присетивши се 1995. године и страдања Срба после „Олује” и шесторо убијених цивила у Груборима.
Зато су Грубори постали симбол страдања Срба после „Олује” иако су се и у осталим засеоцима Плавна догодило 20 случајева убијања.