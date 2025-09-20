clear sky
ОПАСАН ИНСЕКТ ПРИМЕЋЕН У БЛИЗИНИ СРБИЈЕ Није га било 50 година, а сада се вратио у наш комшилук

20.09.2025. 19:08 19:20
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
Коментари (0)
буба
Фото: freepik ilustarcija

Иако последњи записи о овој врсти датирају из 1970-их, оријентални стршљен је први пут виђен на подручју Каштела у Хрватској.

После скоро пола века, оријентални стршљен се вратио у земљу из нашег комшилука, у Хрватску. Ово је инсект који је по величини веома сличан европском стршљену, али се разликује по боји. Посебно је активан, али и опасан у ово доба године.

"Стршљени преживљавају само као гравидне женке које хибернирају током зиме, а у пролеће оснивају нову колонију и до краја лета нарасте на неколико стотина или чак хиљада јединки", рекао је за Дневник.хр Недиљко Ландека из Завода за јавно здравство Истарске жупаније.
 

Из Трста у Каштела
 

Пре неколико година виђен је у Трсту, где је стигао са бродским теретом. Касније је прешао у Словенију, а недавно је виђен у каменолому у близини Каштела.

"Познато је да је био присутан и раније, али нема литературних података од 1970-их, па се повукао и сада се враћа на своје старо станиште", рекао је Ландека.

Убод стршљена изазива озбиљне алергијске реакције, чак и смрт. Стога треба бити опрезан, али и следити упутства лекара у случају убода.
"Прво, место убода треба опрати сапуном и водом, нанети антисептик, а затим хладну облогу. Може доћи до отока, црвенила, а на то можемо утицати, ако је на руци или нози, подизањем уда", рекла је Љупка Хитрова из Института за хитну медицину.

Медицинска помоћ је важна
 

Након тога, потребно је одмах контактирати лекара. Ово се посебно односи на оне који знају да су алергични. Наиме, убод стршљена може изазвати проблеме са дисањем, гутањем, пад крвног притиска и анафилактички шок.

Постоји могућност да се оријентални стршљен прошири на топлије крајеве Хрватске, а отежавајућа околност је што постоји само мали број стручњака који се баве таквим врстама инсеката, пише тпортал.

Еуправозато

стршљен стршљенови отров инсект
Извор:
Еуправозато.рс
Пише:
Дневник
