ПОЖАРИ У ЦРНОЈ ГОРИ И ДАЉЕ БУКТЕ Може ли се и даље безбедно у море?

13.08.2025. 18:19
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
пожар
Фото: Танјуг/Медиа биро

Црна Гора и даље се бори са пожарима, али су туристичка места безбедна и људи могу боравити на плажи.

На више локација у Црној Гори и даље има проблема, али како су из надлежне службе навели за ТВ Прва пожари су локализовани и екипе дежурају и контролишу све сегменте и сви су у приправности на територији целе земље.

Пожар је избио и близу локација где тренутно борави велики број туриста, као што је Чањ. Како су неки од њих рекли за 92путовања, дим се ширио и видео се и у Добрим водама. Ипак, и у уторак и у среду људи су наставили нормално да бораве на купалиштима.

Управо с обзиром на велики број туриста који је тренутно у Црној Гори, за ТВ ПРва из службе заштирта наводе да је безбедно да се иде на плажу и да људи нису угрожени.

"И када је био пожар код Чања ми смо се трудили и да грађани и туристи не трпе последице и да нормално функционишу", навео је за ТВ Прва Ацо Вулевић Командир службе заштите и спасавања Бар.

Он је додао да је врло битно да се поштује забрана употребе пиротехничких средстава и паљење ватре која се може проширити и тада настају проблеми.

б92

пожар црна гора плажа
Вести Регион
