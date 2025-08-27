overcast clouds
АГОНИЈА СЕ НАСТАВЉА Убица полицајаца и даље на слободи ПУЦЊИ ОДЈЕКУЈУ У ШУМИ

27.08.2025. 09:34 09:45
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Нови пуцњи од‌јекнули су јутрос у Порепункаху у Аустралији где је један мушкарац јуче убио два полицајца и једног ранио, пре него што се дао у бег са децом.

Према наводима медија, чула су се три хица у близини куће где се јуче догодио покољ.


Хеликоптер већ сатима надлеће подручје где се налази кућа осумњиченог Дезије Фримена, који себе назива "сувереним грађанином". Суверени грађани су радикална, маргинална идеологија која верује да је влада нелегитимна и да закони немају надлежност над њима.

Од јуче је Порепунках, који се налази на око 300 километара од Мелбурна, у блокади. Грађани не смеју на улице, затворене су школе и продавнице, а сви са нестрпљењем очекују да убица буде савладан. 

Подсетимо, Дези је, како се сумња, јуче отворио ватру на полицајце који су дошли да изврше претрес његовог дома због наводног сексуалног злостављања. 

У пуцњави су убијени полицајци старости 59 и 35 година, док је трећи тешко рањен, али није животно угрожен. 

Човек, који се представио као најбољи пријатељ осумњиченог, тврди да је Дези годинама "био под притиском власти", јер је желео да своју децу школује од куће и није желео да их вакцинише. 

(Telegraf.rs)

пуцњава полицајци Аустралија
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
