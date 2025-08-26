few clouds
22°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УБИО ДВОЈИЦУ ПОЛИЦАЈАЦА, ЈЕДНОГ РАНИО Осумњичени побегао са децом у оближњу шуму ГРАЂАНИМА НАРЕЂЕНО ДА ОСТАНУ У СВОЈИМ ДОМОВИМА

26.08.2025. 08:16 09:06
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
najnovija opsta

Два полицајца су убијена, а један је рањен у пуцњави која се јутрос догодила у Аустралији у месту Порепунках, на око 300 километара од Мелбурна.

Осумњичени за убиство је наводно у бекству са децом! 

Полиција је у уторак ујутро дошла да уручи налог за претрес једне куће, када је мушкарац - за којег се верује да је присталица покрета суверених грађана - отворио ватру на њих.

Према првим информацијама, двојица детектива су погинула на лицу места, док је трећи полицајац превезен у болницу. Још није познато колико су озбиљне његове повреде. 

Нападач је успео да побегне и за њим је покренута опсежна полицијска потера. 

Према изворима из полиције, нападач је побегао са имања са члановима своје породице, укључујући и децу. 

Наводно је полиција успела да га опколи у оближној шуми, али нема информација да је савладан. Грађанима је наређено да остану у својим домовима и да избегавају ово подручје. 

Верује се да је осумњичени самопроглашени "суверени грађанин" - припадник покрета чији следбеници одбацују ауторитет државе, законе и порезе, а полицију и судове не признају као легитимне институције. 

Пуцњава се догодила у близини основне школе, која је сада закључана. 

(Telegraf.rs)

Аустралија убица
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАГЕДИЈА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ Дечак пао са водопада, лекари могли само да констатују смрт
најновија

ТРАГЕДИЈА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ Дечак пао са водопада, лекари могли само да констатују смрт

26.08.2025. 08:24 08:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КРАЛА ГДЕ ЈЕ СТИГЛА Жена из ресторана на Палилули ОДНЕЛА 60.000 ЕВРА И ДВА САТА, полиција нашла само један и део пара

ОПЕЉЕШИЛА И ДОМ ЗДРАВЉА...

КРАЛА ГДЕ ЈЕ СТИГЛА Жена из ресторана на Палилули ОДНЕЛА 60.000 ЕВРА И ДВА САТА, полиција нашла само један и део пара

25.08.2025. 20:07 21:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФИЛМСКА ПОТЕРА НА ДУНАВУ: Цариници спречили шверц осам тона нафте КРИЈУМЧАРИ ПОБЕГЛИ КА ВИНЧИ, баржа и гориво заплењени
2

ФИЛМСКА ПОТЕРА НА ДУНАВУ: Цариници спречили шверц осам тона нафте КРИЈУМЧАРИ ПОБЕГЛИ КА ВИНЧИ, баржа и гориво заплењени

25.08.2025. 18:29 18:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТЕЛО НЕПОЗНАТЕ ЖЕНЕ ИЗВУЧЕНО ИЗ ДУНАВА Хитно реаговала полиција, тужилаштво тражи обдукцију

УЖАС КОД БЕЛЕ СТЕНЕ

ТЕЛО НЕПОЗНАТЕ ЖЕНЕ ИЗВУЧЕНО ИЗ ДУНАВА Хитно реаговала полиција, тужилаштво тражи обдукцију

На подручју Беле стене данас око 12.30 сати је из Дунава извучено тело жене.
25.08.2025. 15:59 16:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај