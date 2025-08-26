УБИО ДВОЈИЦУ ПОЛИЦАЈАЦА, ЈЕДНОГ РАНИО Осумњичени побегао са децом у оближњу шуму ГРАЂАНИМА НАРЕЂЕНО ДА ОСТАНУ У СВОЈИМ ДОМОВИМА
Два полицајца су убијена, а један је рањен у пуцњави која се јутрос догодила у Аустралији у месту Порепунках, на око 300 километара од Мелбурна.
Осумњичени за убиство је наводно у бекству са децом!
Полиција је у уторак ујутро дошла да уручи налог за претрес једне куће, када је мушкарац - за којег се верује да је присталица покрета суверених грађана - отворио ватру на њих.
Према првим информацијама, двојица детектива су погинула на лицу места, док је трећи полицајац превезен у болницу. Још није познато колико су озбиљне његове повреде.
Нападач је успео да побегне и за њим је покренута опсежна полицијска потера.
Према изворима из полиције, нападач је побегао са имања са члановима своје породице, укључујући и децу.
Наводно је полиција успела да га опколи у оближној шуми, али нема информација да је савладан. Грађанима је наређено да остану у својим домовима и да избегавају ово подручје.
Верује се да је осумњичени самопроглашени "суверени грађанин" - припадник покрета чији следбеници одбацују ауторитет државе, законе и порезе, а полицију и судове не признају као легитимне институције.
Пуцњава се догодила у близини основне школе, која је сада закључана.