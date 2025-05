ЦРВЕНИ ПРАХ, ЦРНЕ ПОСЛЕДИЦЕ Операција „Синдор” изазвала одмазду Пакистана

Шта је операција "Синдор"

Индија је саопштила да је у оквиру операције "Синдор" гађала девет пакистанских локација које су служиле као "терористичка инфраструктура" и са којих су се планирали напади на њену територију. Портпарол индијске војске изјавио је да су те локације потпуно уништене.

"Синдор", што се односи на црвени прах који удане хиндуисткиње наносе на раздељак косе, очигледно је симболична алузија на удовице које су остале после напада 22. априла, у којем је погинуло 26 мушкараца, већином Хиндуса.

Исламабад је саопштио да је погођено шест пакистанских локација, укључујући бране и хидроенергетске пројекте, с двадесетак удара оружја. Војска Пакистана је обећала одговор на индијске нападе.

My relatives in Bahawalpur were asleep when Indian bombs started falling.



Why is India deliberately targeting civilian areas in Pakistan?! #IndiaPakistanWar pic.twitter.com/xSdre52WQm

— Aisha Ali-Khan (@aak1880) May 6, 2025