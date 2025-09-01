ДЕЧАК (13) РАЊЕН НОЖЕМ ПРВОГ ДАНА ШКОЛЕ Драма у израелском граду Хедера
Тринаестогодишњи ученик је данас рањен ножем у ногу у тучи са другим учеником у израелском граду Хадера, првог дана нове школске године, преносе израелски медији.
Он је задобио повреду средње тежине и пребачен је у медицински центар Хилел Јафе у том граду, саопштили су лекари, пренео је Тајмс оф Израел.
Други ученик је такође повређен у инциденту, али није затражио лекарску помоћ.
Полиција испитује околности које су довеле до инцидента.
У одвојеном инциденту првог дана школске године, у јужном граду Хура, избио је оружани сукоб између две завађене породице у близини једног вртића, али том приликом нико није повређен, саопштила је полиција.
Припадници полиције ухапсили су пет особа и одузели два пиштоља.
Полиција израелског Јужног округа појачала је снаге у близини школа и образовних установа поводом почетка школске године, подсећа Тајмс оф Израел.