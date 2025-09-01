clear sky
22°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕЧАК (13) РАЊЕН НОЖЕМ ПРВОГ ДАНА ШКОЛЕ Драма у израелском граду Хедера

01.09.2025. 21:02 21:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Shutterstock

Тринаестогодишњи ученик је данас рањен ножем у ногу у тучи са другим учеником у израелском граду Хадера, првог дана нове школске године, преносе израелски медији.

Он је задобио повреду средње тежине и пребачен је у медицински центар Хилел Јафе у том граду, саопштили су лекари, пренео је Тајмс оф Израел.
 

Други ученик је такође повређен у инциденту, али није затражио лекарску помоћ.
    

Полиција испитује околности које су довеле до инцидента.
    

У одвојеном инциденту првог дана школске године, у јужном граду Хура, избио је оружани сукоб између две завађене породице у близини једног вртића, али том приликом нико није повређен, саопштила је полиција.
    

Припадници полиције ухапсили су пет особа и одузели два пиштоља.
    

Полиција израелског Јужног округа појачала је снаге у близини школа и образовних установа поводом почетка школске године, подсећа Тајмс оф Израел.

дечак напад ножем израел
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Хути потврдили: У нападу Израела УБИЈЕН ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ПОД ЊИХОВОМ КОНТРОЛОМ (ФОТО)
Jemen

Хути потврдили: У нападу Израела УБИЈЕН ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ ПОД ЊИХОВОМ КОНТРОЛОМ (ФОТО)

30.08.2025. 16:53 17:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај