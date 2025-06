ДРОН ВЕЛИЧИНЕ КОМАРЦА?! Ево за шта Кинези спремају ово ултра модерно оружје ОЗБИЉНА КОНКУРЕНЦИЈА АМЕРИЧКОМ “МАЛИШАНУ“

Међутим, није то комарац, већ мини-дрон који је развио Кинески национални универзитет за одбрамбене технологије (НУДТ), пише Deutsche Welle.



Предвиђен је за тајне војне операције и извиђачке мисије, наводи највећи хонгконшки дневник на engleskom jeziku,"South China Morning Post".

Зујајућу извиђачку летелицу приказали су у репортажи недавно емитованој на војном каналу CCTV7 кинеске државне телевизије.

Истраживач НУДТ-а Лианг Hexiang, који ради и на хуманоидним роботима, представио је скоро неприметан дрон: "У мојој руци је робот налик комарцу. Минијатурни бионички роботи попут овог посебно су погодни за обавештајне извиђачке мисије и специјалне операције на бојном пољу", рекао је Hexiang за CCTV7.

У прилогу CCTV-a приказан је и прототип још једног мини дрона са четири крилца којим се управља путем паметног телефона.

🤖 Chinese engineers have developed a mosquito-sized bionic mini-robot drone for battlefield reconnaissance for the PLA.

- FRWL pic.twitter.com/incMNPXcga

— Zlatti71 (@Zlatti_71) June 19, 2025