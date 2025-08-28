У ЕГИПТУ ПОЧЕЛА ОБУКА ЗА ГАЗУ До 10.000 Палестинаца као нове снаге реда без учешћа Хамаса
У Египту је почела обука стотине Палестинаца са окупиране Западне обале, који би требало да чине безбедносне снаге до 10.000 људи намењене за распоређивање у Појасу Газе.
Ова иницијатива део је заједничког настојања арапских земаља да обликују послератни поредак у Гази без учешћа покрета Хамас. План о обуци безбедносних снага долази у тренутку када преговори о прекиду ватре не показују већи напредак.
Према наводима арапских званичника на које се позива лист The Wall Street Journal, обука се одржава на египатским војним академијама. Извори листа наводе да би већина припадника ове јединице могла доћи из безбедносних структура Палестинске самоуправе на Западној обали, нарочито из покрета Фатах, који је секуларни ривал Хамасу, покрету чији корени воде до египатског Муслиманског братства.
Хамас нема политичку подршку арапског света. У јулу је организација Арапске лиге, која броји 22 чланице, позвала овај покрет да положи оружје и оконча своју власт над Газом. Израел већ дуго захтева да Хамас преда и војну и политичку контролу над овим подручјем, те да ослободи преостале израелске таоце.
„Хамас не би требало да буде део будућности“, изјавио је Махмуд Хабаш, главни саветник председника Палестинске самоуправе Махмуда Абаса.
Он је потврдио план о обуци до 10.000 људи, нагласивши да ће главни контингент од првих 5.000 бити послат у Египат одмах након постизања прекида ватре, а обука би требало да траје око шест месеци.
„Без Палестинске самоуправе тамо ће бити или Хамас, или потпуни хаос“, додао је Хабаш. Навео је и да су први кандидати за будуће чуваре реда у Појасу Газе већ започели своју безбедносну обуку на египатским војним академијама.
Још увек неизвесно формирање безбедносних снага
Арапски званичници наводе да се и даље води расправа о саставу шире међународне силе која би могла деловати у Гази. Већину њених припадника требало би да чине Египћани, а мањи део војници из Јордана и држава Персијског залива, пише WSJ. Међутим, Уједињени Арапски Емирати своју подршку условљавају реформом Палестинске самоуправе.
Хамас одбацује план о присуству међународних снага у Гази и назива га „неизводивим“. Уместо тога, овај покрет инсистира на ранијем предлогу Израела и САД-а о 60-дневном примирју у оквиру којег би десет талаца било ослобођено у замену за стотине палестинских затвореника.
Катарски званичник изјавио је у уторак да Израел није реаговао на Хамасову понуду.
„Сада је лопта на израелској страни, али чини се да нису спремни да постигну договор“, рекао је. Канцеларија израелског премијера Бењамина Нетанјахуа није одговорила на захтев за коментар.
Израел званично одбија учешће Палестинске самоуправе у будућој администрацији Газе, а премијер Нетанјаху тврди да се она не разликује много од Хамаса. Самоуправа нема ни ширу подршку међу самим Палестинцима, који је сматрају корумпираном и неспособном.
Ипак, поједини бивши израелски званичници виде у њој једино могуће решење како би се спречио повратак Хамаса након повлачења израелских снага, пише WSJ.
Кључну улогу у преговорима мораће да одиграју Сједињене Америчке Државе, будући да Вашингтон има највећи утицај на израелску страну.
„Ако Американци не натерају Израелце, све ће бити узалуд“, поручио је Хусеин Ибиш из Arab Gulf States Institute у Вашингтону.