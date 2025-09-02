scattered clouds
ЕРДОГАН ПЕСИМИСТИЧАН О СУСРЕТУ ЛИДЕРА РУСИЈЕ И УКРАЈИНЕ Путин и Зеленски још нису спремни за састанак

02.09.2025. 15:53
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Ердоган-путин
Фото: Tanjug (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

АНКАРА: Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган рекао је данас да је разговарао о начинима за окончање рата у Украјини са руским председником Владимиром Путином током сусрета у Кини и са украјинским председником Володимиром Зеленским телефоном, али да стране "још нису спремне" за састанак на нивоу лидера.

Ердоган је током разговора са новинарима у авиону на повратку из Кине, рекао да су разговори последњих месеци између руских и украјинских званичника у Истанбулу показали да пут ка миру остаје отворен, преноси Ројтерс.

Турска се залаже за постепено подизање нивоа преговора како би се наде за мир претвориле у конкретне резултате, рекао је Ердоган, додајуćи да би свака иницијатива на крају морала да се решава на нивоу лидера, иако услови још нису испуњени.

Турска је од почетка сукоба Русије и Украјине 2022. године држала отворене канале и са Москвом и са Кијевом и настојала је да посредује између њих.

