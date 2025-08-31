ХАОС НА ПРОТЕСТУ Четворо ухапшених, полицајац ударен у главу ЛОНДОН ВРИ
ЛОНДОН: Четворо људи ухапшено је данас на мањем антиимиграционом скупу у Лондону након сукоба са полицијом, током којих је један од припадника снага безбедности задобио ударац у лице.
Лондонска полиција је саопштила да је протест текао мирно пре него што је ''мали број маскираних демонстраната постао агресиван према јавности и полицији“, а затим је окупљенима наложено да уклоне маске и разиђу се, преноси Гардијан.
''Хапшења су извршена због обичног напада демонстранта на припадника јавности, поседовања дрога класе А и Б, напада на полицију/прекршаје јавног реда и нерасилажења'', саопштила је полиција.
На протесту је учествовало између 50 и 100 људи, а неки демонстранти су носили синдикалне заставе и транспаренте, док је око 100 контрадемонстраната носило транспаренте на којима је писало ''зауставите расизам'' и ''зауставите крајњу десницу''.
''Данас поподне смо нажалост видели још нереда, након пет хапшења извршених јуче у области Вест Дрејтон. Данашњем протесту присуствовали су многи чланови заједнице, укључујуćи жене и децу, и радили смо на томе да осигурамо безбедност оних који су тамо да мирно представљају своје ставове'', рекао је полицијски командант Адам Слонецки.