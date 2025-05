(ФОТО) Кренула одмазда! ИМА МРТВИХ И ПОВРЕЂЕНИХ Нови детаљи напада Индије на Пакистан! ОГЛАСИО СЕ И ТРАМП: Управо смо чули...

Портпарол војске Пакистана је рекао да је Индија извела нападе на најмање две џамије у Пакистану, додајући да напади на џамије ''очито показују приступ индијског премијера Нарендре Модија''.



Навео је да је Индија ракете испалила из сопственог ваздушног простора, као и да је погодила само цивилне циљеве, а не и места на којима се налази пакистанска војска.



Индијски премијер наводи да су циљали терористичке циљеве су лажни', истакао је портпарол пакистанске војске.

Додао је да је Пакистан активирао системе противваздушне одбране и зауставио индијске летелице које су покушале да уђу у пакистански ваздушни простор.

Индијска војска саопштила је раније вечерас да је покренула нападе на девет локација у Пакистану и на подручју спорног региона Џаму и Кашмир којим управља Исламабад.

Индијска војска саопштила је да су напади у оквиру операције "Синдор" били ''фокусирани, умерени и не-ескалацине природе'', као и да нису били усмерени на пакистанску војску.



Индија је показала знатно суздржавање у избору циљева и начина извршења, наводи се у саопштењу.



Додаје се да су напади покренути услед ''варварских напада у којима је десетине Индијаца убијено у Пахалгаму и Кашмиру'', уз наводе како је ''правда послужена''.

BREAKING: reportedly Pakistan have shot down 2 Rafael war planes of the Indian Air Force pic.twitter.com/aCiWWTyBxy

— Mahad Hashi مهدي حاشي (@Durduro) May 6, 2025