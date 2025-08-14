ПАО БАЛОН СА 34 ЉУДИ, ПЕТОРО ИСПАЛО ИЗ КОРПЕ, ЈЕДАН ПОГИНУО Изненадни удар ветра претворио бајку у трагедију: „УДАРИЛИ СУ О ЗЕМЉУ И ОДБИЛИ СЕ НЕКОЛИКО ПУТА”, описују сведоци тренутке ужаса
Једна особа је погинула, а пет је повређено када је балон на врућ ваздух у среду увече принудно слетео у селу Де Хове у Фриесланду у Холандији.
Балон, у којем је било 34 људи, затекао је изненадни јак удар ветра током слетања, саопштила је Краљевска холандска аеронаутичка асоцијација (KNVvL), јавља NL Times.
Несрећа се догодила на ливади у близини Де Ховеа око 21 час. Према наводима KNVvL-а, балон је полако почео да се спушта за слетање када га је захватио налет ветра. Балон је нагло ударио о тло, због чега се корпа одбила. Пет људи је испало из ње.
Хитне службе су реаговале у великом броју, послале су 14 амбулантних возила, мобилни медицински тим, два дежурна медицинска службеника, тим за хитне интервенције Црвеног крста, два ваздушна амбулантна хеликоптера и медицинско возило на место несреће.
Проглашена је ванредна ситуација Грип 1, што значи да све ангажоване службе одговарају једном команданту ради лакше координације.
„Можете да замислите, 34 особе у једној таквој корпи одмах изазивају велику панику”, рекао је Јан Виљем Зварт, портпарол канцеларије за локалне хитне службе Veiligheidsregio Friesland. „Балон који поскакује по земљи има огроман утицај. Тај утицај може бити и унутрашњи.”
Једна особа је преминула на лицу места, а петоро је превезено у болницу на лечење. Према речима Зварта, хитне службе су реанимирале једну особу пре него што су је превезле у болницу. Није могао да коментарише тренутно стање повређених.
🇳🇱Hollanda'da sıcak hava balonunun düştü.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.https://t.co/ao0BPZZtrg pic.twitter.com/cXF0wgILWt
— GazeteVar (@gazetevar) August 14, 2025
Мушкарац из Херенвена сведочио је несрећи док се враћао кући.
„Десило се врло брзо и изненада”, рекао је за RTL Nieuws. „Испрва сам хтео да мало сачекам пре него што наставим да возим, да видим како ће балон почети да слеће. Али пре него што сам и стао, видео сам како балон прилично јако удара о тло. Чинило се као да му се брзина повећава уместо да се смањује. Одбио се од земље, али је затим отишао и доста високо. И то се поновило неколико пута.”
Ваздухопловна полиција истражује несрећу. Према наводима Omrop Fryslân-а, балон је полетео из Јуре и један је од највећих који још лете у Холандији.