НЕМА МИРА У ПАЛЕСТИНИ Израел одобрио план за преузимање контроле над градом Газом, ПЛАНИРАНА ЕВАКУАЦИЈА 800.000 ЉУДИ
ТЕЛ АВИВ: Израелски безбедносни кабинет одобрио је план премијера Бењамина Нетањахуа да Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) преузму контролу над градом Газом, саопштено је рано јутрос из Кабинета премијера.
Према том плану, ИДФ ће ући у северни део енклаве, уз обезбеђивање хуманитарне помоћи становницима изван борбених зона, пренео је Тајмс оф Израел.
Операција би могла да захтева масовну евакуацију око 800.000 људи пренео је Тајмс оф Израел.
Нетањахуов план предвиђа и такозваних "пет принципа за окончање рата са Хамасом", који укључују разоружање тог палестинског милитантног покрета, повратак свих талаца - живих и мртвих, при чему се процењује да је од 50 заробљених њих 20 живо, затим демилитаризацију Појаса Газе, израелску безбедносну контролу над енклавом и успостављање алтернативне цивилне власти која није Хамас нити Палестинска управа.
Кабинет израелског премијера наводи да је већина министара одбацила алтернативни план начелника Генералштаба ИДФ-а Ејала Замира, који се противио окупацији због ризика по животе талаца и могућих хуманитарних последица.
Град Газа чини око 25 одсто територије Појаса Газе коју ИДФ још није заузео, укључујући и неколико избегличких кампова у централном делу енклаве, где се, према израелским проценама, налазе преостали таоци.