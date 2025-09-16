НИЈЕ ИМ СЕ ДОПАЛО „СТАЊЕ НАЦИЈЕ” Покренута нова иницијатива за смену Урсуле фон дер Лајен
БРИСЕЛ: Европски парламент поново ће на пленарној седници почетком октобра расправљати о изгласавању неповерења предсеници Европске комисије Урсули фон дер Лајен, а одвојене захтеве за то поднеле су две независне политичке групе унутар ЕП - крајње десне Патриоте за Европу и Левица, прошле седмице, два сата након што је Фон дер Лајен одржала говор о "Стању нације" у ЕП у Стразбуру.
Група Патриоте за Европу криве Фон дер Лајен за мањак транспарентности и одговорности, као и због договора Меркосур и трговинских споразума са Сједињеним Америчким Државама.
Левица је такође критиковала позицију ЕК у вези са тговинским споразумима, али и због ''нечињења'' у вези са ратом Израела у Појасу Газе, наводи Политико позивајући се на иницијативу предату председници ЕП Роберти Мецоли.
Средином јула одржано је гласање о неповерењу председници ЕК, коју је покренила мала група екстремно десничарских посланика, и тада је за останак Фон дер Лајен гласало двостурко више посланика од оних који су галсали за њену смену, при чему скоро 200 посланика уопште није присуствовало гласању, међу којима и многи из редова социјалдемократа, либерала и зелених, односно политичких група које иначе чине проевропску већину.