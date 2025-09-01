clear sky
28°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВИ ВЕЛИКИ ПОЖАР У ГРЧКОЈ Гори ниско растиње, борба са ватром са земље и из ваздуха

01.09.2025. 14:13 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
grčka
Фото: Tanjug (AP Photo/Yorgos Karahalis)

У области Скалома у Грчкој данас је избио пожар, а у гашењу учествују и авиони, преноси Катимерини.

Како се наводи, пожар букти у ниском растињу. На лицу места је 14 ватрогасаца са шест возила, док два авиона помажу и из ваздуха.

Да би се угасио пожар, на лицу места су и цистерне са водом.

Широм Грчке су током читавог лета избијали чести пожари, а у њиховом гашењу често су учествовали и авиони и хеликоптери.

пожар Грчка гашење
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) БУКТИ ПОЖАР ИЗНАД БАРА, ВАТРОГАСЦИ НЕ МОГУ ДА МУ ПРИЂУ Недалеко од мора ватра гута шуму

(ВИДЕО) БУКТИ ПОЖАР ИЗНАД БАРА, ВАТРОГАСЦИ НЕ МОГУ ДА МУ ПРИЂУ Недалеко од мора ватра гута шуму

28.08.2025. 20:32 20:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај