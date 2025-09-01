НОВИ ВЕЛИКИ ПОЖАР У ГРЧКОЈ Гори ниско растиње, борба са ватром са земље и из ваздуха
01.09.2025. 14:13 14:19
У области Скалома у Грчкој данас је избио пожар, а у гашењу учествују и авиони, преноси Катимерини.
Како се наводи, пожар букти у ниском растињу. На лицу места је 14 ватрогасаца са шест возила, док два авиона помажу и из ваздуха.
Да би се угасио пожар, на лицу места су и цистерне са водом.
Широм Грчке су током читавог лета избијали чести пожари, а у њиховом гашењу често су учествовали и авиони и хеликоптери.