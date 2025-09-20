clear sky
"РЕЦИТЕ ЗБОГОМ ТАОЦИМА" Хамас поново запретио Израелу

20.09.2025. 19:22 19:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
хамас
Фото: Tanjug/AP Photo/Abdel Kareem Hana, File

Бригаде Ал-Касам, војно крило палестинског милитантног покрета Хамас, објавиле су данас слике израелских затвореника које држе у Гази.

Хамас је упозорио израелске власти да ће њихови затвореници бити у опасности ако Израел настави инвазију на Газу и одбије примирје. 
   

 "Свако даље одлагање или одбијање примирја од стране израелске владе, под вођством премијера Бењамина Нетањахуа, резултираће смрћу затвореника", наводи се у поруци, преноси иранска агенција Тасним.
    

Израелски медији наводе да је начелник штаба израелске војске Ејал Замир у почетку био против плана за напад на Газу, али је под притиском политичког кабинета пристао на операцију.

Вести Свет
