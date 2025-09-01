РУСИ ДЕМАНТОВАЛИ ДА СУ ОНЕСПОСОБИЛИ АВИОН УРСУЛЕ ФОН ДЕР ЛАЈЕН Песков негирао умешаност у неуспешно слетање
МОСKВА: Портпарол руског председника Дмитриј Песков негирао је данас да Русија није умешана у технички квар који се догодио приликом слетања авиона у којем се налазила председница Европске комисије (ЕK) Урсула фон дер Лајен.
"Ваше информације су нетачне", рекао је Песков новинарима, преноси Газета.ру.
Фајненшел тајмс (ФТ) је раније данас објавио да је наводни руски напад ометањем онеспособио ГПС навигационе услуге на бугарском аеродрому.
Портпарол Европске уније потврдио је данас да је Систем глобалног позиционирања (ГПС) авиона председнице Европске комисије био ометан током недељног путовања у Бугарску, као и да је безбедно слетео.
"Можемо да потврдимо да је дошло до ометања ГПС-а, али је авион безбедно слетео у Бугарској. Добили смо информације од бугарских власти да сумњају да је то било због очигледног ометања Русије", рекао је портпарол ЕУ, преноси Ројтерс.
Бугарска влада је саопштила да је ГПС сигнал изгубљен док је авион Фон дер Лајенове прилазио Пловдиву на југу Бугарске, што је натерало контролоре летења да пређу на копнене навигационе системе како би осигурали безбедно слетање.
Инцидент се догодио док је фон дер Лајен била на четвородневној турнеји по државама чланицама ЕУ које граниче са Русијом.