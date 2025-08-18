clear sky
22°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТАОЦИ ДОЛАЗЕ КУЋИ, СТИЖЕ ЛИ МИР У ГАЗУ? Хамас прихватио предлог за 60-дневно примирје, Израел без коментара

18.08.2025. 21:08 21:15
Пише:
Дневник
Извор:
Index.hr/Дневник
Коментари (0)
gaza
Фото: Tanjug (AP Photo/Maya Levin)

ЗАПАДНА ОБАЛА: Хамас је прихватио најновији предлог за 60-дневно примирје с Израелом, које предвиђа ослобађање половине израелских талаца које та група држи у Гази, док би Израел пустио део палестинских затвореника, саопштили су египатски извори.

Виши званичник Хамаса Басем Наим објавио је на Фејсбуку да је „покрет дао своје одобрење на предлог посредника“. Израел за сада није коментарисао ову информацију.

Према речима египатског извора, последњи предлог укључује прекид израелских војних операција на 60 дана и кораке ка свеобухватном споразуму којим би се окончао скоро двогодишњи рат.

Извор упознат с преговорима навео је да је предлог готово идентичан ономе који је раније предложио специјални амерички изасланик Стив Виткоф, а који је Израел тада прихватио.

Истовремено, планови Израела да преузме контролу над градом Газом узнемирили су међународну заједницу, али и саме Израелце, који су у недељу у десетинама хиљада изашли на улице. То је био један од највећих протеста од почетка израелских напада на Газу, са захтевима за окончање рата и ослобађање преосталих талаца. Израелски званичници верују да је њих око 20 још увек живо.

Најављена офанзива у Гази подстакла је египатске и катарске посреднике да појачају напоре како би дошло до споразума о прекиду ватре.

хамас Газа примирје у Гази
Извор:
Index.hr/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕВОЈКА ИЗ ГАЗЕ ПРЕМИНИЛА ЗБОГ АКУТНЕ НЕУХРАЊЕНОСТИ Умрла у болници у Италији, два дана после евакуације
Glad u Gazi

ДЕВОЈКА ИЗ ГАЗЕ ПРЕМИНИЛА ЗБОГ АКУТНЕ НЕУХРАЊЕНОСТИ Умрла у болници у Италији, два дана после евакуације

17.08.2025. 08:11 08:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај