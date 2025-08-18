ТАОЦИ ДОЛАЗЕ КУЋИ, СТИЖЕ ЛИ МИР У ГАЗУ? Хамас прихватио предлог за 60-дневно примирје, Израел без коментара
ЗАПАДНА ОБАЛА: Хамас је прихватио најновији предлог за 60-дневно примирје с Израелом, које предвиђа ослобађање половине израелских талаца које та група држи у Гази, док би Израел пустио део палестинских затвореника, саопштили су египатски извори.
Виши званичник Хамаса Басем Наим објавио је на Фејсбуку да је „покрет дао своје одобрење на предлог посредника“. Израел за сада није коментарисао ову информацију.
Према речима египатског извора, последњи предлог укључује прекид израелских војних операција на 60 дана и кораке ка свеобухватном споразуму којим би се окончао скоро двогодишњи рат.
Извор упознат с преговорима навео је да је предлог готово идентичан ономе који је раније предложио специјални амерички изасланик Стив Виткоф, а који је Израел тада прихватио.
Истовремено, планови Израела да преузме контролу над градом Газом узнемирили су међународну заједницу, али и саме Израелце, који су у недељу у десетинама хиљада изашли на улице. То је био један од највећих протеста од почетка израелских напада на Газу, са захтевима за окончање рата и ослобађање преосталих талаца. Израелски званичници верују да је њих око 20 још увек живо.
Најављена офанзива у Гази подстакла је египатске и катарске посреднике да појачају напоре како би дошло до споразума о прекиду ватре.