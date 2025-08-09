clear sky
ТИНЕЈЏЕР ЗАПУЦАО НА ТАЈМС СКВЕРУ Паника у Њујорку, погођене три особе

09.08.2025. 16:02 16:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
pucnjava
Фото: Tanjug (AP Photo/Mike Stewart)

ЊУЈОРК: Три особе рањене су у пуцњави на Тајмс скверу у Њујорку рано јутрос када је 17-годишњи тинејџер, кога је полиција привела, отворио ватру, пренео је Њујорк пост.

Међу повређенима су 18-годишња девојка и два мушкарца, од 19 и 65 година. 

Девојка је задобила огреботине по врату, док су мушкарци рањени у ноге.

Сви су превезени у болницу и у стабилном су стању.

Тинејџер је ухапшен на лицу места, а ватрено оружје је заплењено.

Његов идентитет није откривен због узраста, а оптужнице још нису подигнуте.

Полиција је брзо реаговала, а истрага је у току.

