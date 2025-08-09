ТИНЕЈЏЕР ЗАПУЦАО НА ТАЈМС СКВЕРУ Паника у Њујорку, погођене три особе
09.08.2025. 16:02 16:23
ЊУЈОРК: Три особе рањене су у пуцњави на Тајмс скверу у Њујорку рано јутрос када је 17-годишњи тинејџер, кога је полиција привела, отворио ватру, пренео је Њујорк пост.
Међу повређенима су 18-годишња девојка и два мушкарца, од 19 и 65 година.
Девојка је задобила огреботине по врату, док су мушкарци рањени у ноге.
Сви су превезени у болницу и у стабилном су стању.
Тинејџер је ухапшен на лицу места, а ватрено оружје је заплењено.
Његов идентитет није откривен због узраста, а оптужнице још нису подигнуте.
Полиција је брзо реаговала, а истрага је у току.