overcast clouds
21°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАМП ЗАПРЕТИО ХАМАСУ: „Ово је моје последње упозорење, неће бити другог!“

07.09.2025. 23:47 23:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да последњи пут упозорава палестинску милитантну организацију Хамас да прихвати услове о примирју у Гази и ослобађању талаца.

„Сви желе таоце кући. Сви желе да се овај рат заврши! Израелци су прихватили моје услове. Време је да их и Хамас прихвати. Упозорио сам Хамас на последице неприхватања. Ово је моје последње упозорење, неће бити другог“, рекао је Трамп на друштвеној мрежи Truth Social.

Израелски медији раније данас су објавили да су САД пренеле нови скуп предлога Хамасу за свеобухватни споразум о примирју у Гази и ослобађању талаца.

Како су навели, предлог о примирју и ослобађању талаца није у потпуности формулисан, већ представља преглед предлога за будуће преговоре.

Хамас је јуче објавио саопштење у којем се наводи да је отворен за сваки споразум којим се окончава рат, уз потпуно повлачење Израелаца, неограничен приступ помоћи и друге захтеве.

Такође, премијер Израела Бењамин Нетанјаху јавно је изјавио да ће сада разматрати само свеобухватни споразум који би подразумевао ослобађање свих 48 талаца држаних у Гази.

Доналд Трамп хамас Палестина
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАМП ОДЛОЖИО ФИНАЛЕ УС ОПЕНА: Због безбедносних провера меч каснио скоро сат времена, председник САД гледа Алкараза и Синера
спорт

ТРАМП ОДЛОЖИО ФИНАЛЕ УС ОПЕНА: Због безбедносних провера меч каснио скоро сат времена, председник САД гледа Алкараза и Синера

07.09.2025. 19:55 21:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДА ЛИ ЈЕ ОВО ИЗНЕНАЂЕЊЕ? Објављени подаци о Трамповом рејтингу ЕВО КАКО СЕ КОТИРА
трамп

ДА ЛИ ЈЕ ОВО ИЗНЕНАЂЕЊЕ? Објављени подаци о Трамповом рејтингу ЕВО КАКО СЕ КОТИРА

07.09.2025. 17:27 17:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај