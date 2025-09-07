ТРАМП ЗАПРЕТИО ХАМАСУ: „Ово је моје последње упозорење, неће бити другог!“
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да последњи пут упозорава палестинску милитантну организацију Хамас да прихвати услове о примирју у Гази и ослобађању талаца.
„Сви желе таоце кући. Сви желе да се овај рат заврши! Израелци су прихватили моје услове. Време је да их и Хамас прихвати. Упозорио сам Хамас на последице неприхватања. Ово је моје последње упозорење, неће бити другог“, рекао је Трамп на друштвеној мрежи Truth Social.
Израелски медији раније данас су објавили да су САД пренеле нови скуп предлога Хамасу за свеобухватни споразум о примирју у Гази и ослобађању талаца.
Како су навели, предлог о примирју и ослобађању талаца није у потпуности формулисан, већ представља преглед предлога за будуће преговоре.
Хамас је јуче објавио саопштење у којем се наводи да је отворен за сваки споразум којим се окончава рат, уз потпуно повлачење Израелаца, неограничен приступ помоћи и друге захтеве.
Такође, премијер Израела Бењамин Нетанјаху јавно је изјавио да ће сада разматрати само свеобухватни споразум који би подразумевао ослобађање свих 48 талаца држаних у Гази.