(ВИДЕО) "ДА ЈЕ ТРАМП БИО ПРЕДСЕДНИК 2022. ГОДИНЕ НЕ БИ БИЛО РАТА У УКРАЈИНИ" Путин открио детаље везане за избијање рата
16.08.2025. 08:25 08:40
ЕНКОРИЏ: Током свог обраћања у Енкориџу, председник Руске федерације Владимир Путин изјавио је да не би дошло до избијања рата у Украјини, да је 2022. године председник САД био Доналд Трамп.
President Donald J. Trump and President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska. 🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/WwYL3DsXLa
— The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025
Путин је изјавио и да је 2022. године пробао да увери тадашњег америчког председника Џозефа Бајдена да ситуација у Украјини не сме да се развије онако како се развила, али у томе није успео. Путин је додао и да је Бајдену јасно ставио до знања да је својом политиком направио велику грешку.