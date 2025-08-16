clear sky
(ВИДЕО) "ДА ЈЕ ТРАМП БИО ПРЕДСЕДНИК 2022. ГОДИНЕ НЕ БИ БИЛО РАТА У УКРАЈИНИ" Путин открио детаље везане за избијање рата

16.08.2025. 08:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Putin
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

ЕНКОРИЏ: Током свог обраћања у Енкориџу, председник Руске федерације Владимир Путин изјавио је да не би дошло до избијања рата у Украјини, да је 2022. године председник САД био Доналд Трамп.

 

 

Путин је изјавио и да је 2022. године пробао да увери тадашњег америчког председника Џозефа Бајдена да ситуација у Украјини не сме да се развије онако како се развила, али у томе није успео. Путин је додао и да је Бајдену јасно ставио до знања да је својом политиком направио велику грешку. 

САД Русија Владимир Путин Доналд Трамп
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
