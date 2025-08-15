(ВИДЕО) Лимузина „тешка“ 1,5 милиона долара! Погледајте "ЗВЕР" НА 4 ТОЧКА у којој су се провозали ПУТИН И ТРАМП Возило је МАКСИМАЛНО БЕЗБЕДНО, унутра нема шта нема: од сузавца, па до залиха председникове крви
С обзиром на то да су све очи јавности упрте у Аљаску и сусрет Доналда Трампа и Владимира Путина, никоме није промакло возило у које су обојица лидера села и одвезла се до базе Елмендорф-Ричардсон где се одржава састанак.
Иако се очекивало да ће двојица лидера користити сопствене лимузине, они су сели у америчку и заједно се одвезли на састанак.
Наиме, у питању је "cadillac one", познат под надимком The Beast (Звер), специјално је израђен за потребе председника САД Доналда Трампа. Овај аутомобил први пут се појавио у јавности на дан инаугурације 20. јануара 2017. године и од тада није престао да буде тема када год се Трамп с њим појави у јавности.
Овај специјално дизајнирани аутомобил представља покретну тврђаву, осмишљену да пружи максималну безбедност у овом случају, безбедност Доналда Трампа.
Непробојна заштита и опрема
Спецификације овог возила су невероватне, а чине је - врата дебљине око 20,32 центиметра, израђена од комбинације челика, алуминијума, керамике и других материјала. Прозори од 12,7 центиметара вишеслојног, балистичког стакла.
Возило је опремљено додацима попут дима, електричних квака које могу да пројектују удар од 120 волти, уљане мрље за ометање возила нападача, сузавац и систем за ноћно гледање.
Возило је херметички је затворено, има сопствени систем за доток чистог ваздуха и кисеоника, као и фрижидер са залихом крви председниковог крвног типа у хитним случајевима.
Високо шифрована комуникациона опрема омогућава да председник никада не буде недоступан. Верује се да возило поседује и многе друге тајне способности.
Процене говоре, пише Блиц, да је производња "звери" коштала око 1,5 милиона долара.
Традиција дуга више од једног века
Председници САД користе "кадилак" возила више од једног века. Још 1919. године, председник Вудро Вилсон возио се у овој лимузини серије 53 из 1916. током параде у Бостону поводом завршетка Првог светског рата.
Аутомобили других произвођача такође су служили председницима; први председник који се возио аутомобилом био је Вилијам Мекинли, који је наводно 13. јула 1901. године користио парни аутомобил компаније Stanley Motor Carriage Company.
Два "кадилак" кабриолета – Краљица Мери и Краљица Елизабета, названа по великим прекоокеанским бродовима – служила су председницима Рузвелту, Труману и Ајзенхауеру.
Први пут коришћени 1938. године, ови аутомобили дужине 6.553 мм и тежине 3.474 кг били су опремљени арсеналом оружја и муниције, двосмерним радио уређајима и генераторима за тешке услове рада.