overcast clouds
19°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВАРШАВА ПОД УЗБУНОМ

(ВИДЕО) ПОЉСКА ОБОРИЛА РУСКЕ ДРОНОВЕ ИЗНАД СВОЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ Затворени аеродроми, војска у приправности

10.09.2025. 07:20 07:29
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
a
Фото: Screenshot X / Brian Allen

Пољска је саопштила да је у среду активирала сопствену и НАТО противваздушну одбрану како би оборила дронове током руског ваздушног напада на западну Украјину, што је први пут од почетка рата у Украјини да је Варшава ангажовала средства у свом ваздушном простору.

 Оперативна команда пољске војске саопштила је да су "системи противваздушне одбране и радарске извиђачке мреже подигнути на највиши ниво приправности" након што је Русија покренула масовне ваздушне нападе на територију Украјине.

- Оружје је распоређено, а службе активно раде на лоцирању оборених објеката. Да би се осигурала безбедност пољског ваздушног простора, оперативни командант пољских оружаних снага активирао је све неопходне процедуре - наводи се у саопштењу, додајући да је војска "потпуно спремна за хитан одговор".

Пољска је чланица НАТО-а, трансатлантског одбрамбеног пакта у којем учествују Сједињене Државе, а који примењује принцип да је напад на једног напад на све. 

"Употребили смо наоружање против непријатељских објеката"

Министар одбране Владислав Косињак-Камиш рекао је да су пољски авиони "употребили наоружање против непријатељских објеката". 

- У сталном смо контакту са НАТО командом - додао је на мрежи X.

Пољска је такође затворила четири аеродрома, укључујући и главни аеродром Фредерика Шопена у Варшави, саопштила је америчка Савезна управа за авијацију (ФАА). Међу привремено затвореним аеродромима је и аеродром Жешов-Јасионка на југоистоку Пољске, који је чвориште за путнички и војни транспорт ка Украјини, навела је ФАА.  

 

 Упозорење за пилоте

На веб-сајту Америчке федералне администрације за ваздухопловство (ФАА) објављено је упозорење за пилоте у којем се наводи да је варшавски аеродром недоступан "због непланираних војних активности везаних за обезбеђивање националне безбедности". 

Раније је украјинско ратно ваздухопловство на апликацији Телеграм објавило да се дронови крећу ка западу и прете граду Замошћу у Пољској, али је објава убрзо уклоњена, пренео је Ројтерс.

Тренутно није познато колико се дронова налази у пољском ваздушном простору. Украјински медији извештавају да се најмање један дрон креће ка западном пољском граду Жешову.

Пољски премијер Туск је у оперативном центру

- Пољски премијер Доналд Туск присутан је на локацији где се операција одвија - рекао је заменик министра одбране Цезари Томчик у објави на друштвеним мрежама. 

Раније овог сата, Туск је на друштвеним мрежама рекао да су пољске војне снаге "употребиле оружје против дронова" и потврдио да је војна операција у току.

Туск је такође рекао да је добио директан извештај од оперативног команданта.

О руским дроновима изнад Пољске обавештен Рубио

Амерички државни секретар Марко Рубио био је обавештен о извештајима о руским дроновима изнад Пољске, пренела је новинарка CNN-a Кејтлан Колинс у уторак. Стејт департмент није одмах одговорио на захтев за коментар. 

Од 03:15 GMT цела Украјина, укључујући западне регионе Волињ и Лавов, који граниче са Пољском, била је под узбуном за ваздушне нападе већ неколико сати, саопштила је украјинска ваздушна команда.

Раније је украјинска војска известила да су руски дронови ушли у ваздушни простор чланице НАТО-а Пољске, представљајући претњу граду Замошћу, али је ту објаву касније уклонила са апликације Телеграм.

(k1info.rs)

Русија русија-украјина Пољска
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај