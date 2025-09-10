ВАРШАВА ПОД УЗБУНОМ
(ВИДЕО) ПОЉСКА ОБОРИЛА РУСКЕ ДРОНОВЕ ИЗНАД СВОЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ Затворени аеродроми, војска у приправности
Пољска је саопштила да је у среду активирала сопствену и НАТО противваздушну одбрану како би оборила дронове током руског ваздушног напада на западну Украјину, што је први пут од почетка рата у Украјини да је Варшава ангажовала средства у свом ваздушном простору.
Оперативна команда пољске војске саопштила је да су "системи противваздушне одбране и радарске извиђачке мреже подигнути на највиши ниво приправности" након што је Русија покренула масовне ваздушне нападе на територију Украјине.
⚡️ Russian drones attack Poland
Shaheds have crossed the border and are moving towards Polish cities, monitoring groups report.
▪️ Rzeszów airport — the main hub for arms supplies to Ukraine — has been urgently closed.
▪️ Polish Air Force scrambled, air defense active.… pic.twitter.com/7KkiolgKru
— NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025
- Оружје је распоређено, а службе активно раде на лоцирању оборених објеката. Да би се осигурала безбедност пољског ваздушног простора, оперативни командант пољских оружаних снага активирао је све неопходне процедуре - наводи се у саопштењу, додајући да је војска "потпуно спремна за хитан одговор".
Пољска је чланица НАТО-а, трансатлантског одбрамбеног пакта у којем учествују Сједињене Државе, а који примењује принцип да је напад на једног напад на све.
"Употребили смо наоружање против непријатељских објеката"
Министар одбране Владислав Косињак-Камиш рекао је да су пољски авиони "употребили наоружање против непријатељских објеката".
- У сталном смо контакту са НАТО командом - додао је на мрежи X.
Пољска је такође затворила четири аеродрома, укључујући и главни аеродром Фредерика Шопена у Варшави, саопштила је америчка Савезна управа за авијацију (ФАА). Међу привремено затвореним аеродромима је и аеродром Жешов-Јасионка на југоистоку Пољске, који је чвориште за путнички и војни транспорт ка Украјини, навела је ФАА.
UPDATE: Polish skies are now roaring with fighter jets as Russian drones violate NATO airspace.
Poland didn’t get the memo. They got… pic.twitter.com/D02TDjmoXt
— Brian Allen (@allenanalysis) September 10, 2025
Упозорење за пилоте
На веб-сајту Америчке федералне администрације за ваздухопловство (ФАА) објављено је упозорење за пилоте у којем се наводи да је варшавски аеродром недоступан "због непланираних војних активности везаних за обезбеђивање националне безбедности".
Раније је украјинско ратно ваздухопловство на апликацији Телеграм објавило да се дронови крећу ка западу и прете граду Замошћу у Пољској, али је објава убрзо уклоњена, пренео је Ројтерс.
Тренутно није познато колико се дронова налази у пољском ваздушном простору. Украјински медији извештавају да се најмање један дрон креће ка западном пољском граду Жешову.
Пољски премијер Туск је у оперативном центру
- Пољски премијер Доналд Туск присутан је на локацији где се операција одвија - рекао је заменик министра одбране Цезари Томчик у објави на друштвеним мрежама.
Раније овог сата, Туск је на друштвеним мрежама рекао да су пољске војне снаге "употребиле оружје против дронова" и потврдио да је војна операција у току.
Туск је такође рекао да је добио директан извештај од оперативног команданта.
О руским дроновима изнад Пољске обавештен Рубио
Амерички државни секретар Марко Рубио био је обавештен о извештајима о руским дроновима изнад Пољске, пренела је новинарка CNN-a Кејтлан Колинс у уторак. Стејт департмент није одмах одговорио на захтев за коментар.
Од 03:15 GMT цела Украјина, укључујући западне регионе Волињ и Лавов, који граниче са Пољском, била је под узбуном за ваздушне нападе већ неколико сати, саопштила је украјинска ваздушна команда.
Раније је украјинска војска известила да су руски дронови ушли у ваздушни простор чланице НАТО-а Пољске, представљајући претњу граду Замошћу, али је ту објаву касније уклонила са апликације Телеграм.