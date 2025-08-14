ВОЗАЧИ ОПРЕЗ! НОВИ ДРАСТИЧАН ЗАКОН У ИТАЛИЈИ За бацање смећа из возила казне до 18.000 евра

РИМ: Новина је и то што за кажњавање више није неопходно затећи починиоца на лицу места – довољан је видео-снимак са надзорне камере или фотографија регистарских таблица

Од 9. августа, сви који буду ухваћени да из возила избацују отпад или га остављају на местима где је то забрањено, суочиће се са драконским казнама од неколико стотина евра до чак 18.000 евра, а у најтежим случајевима и са затворском казном до седам година.

Висина казне зависи од врсте отпада. Бацање опушка цигарете може вас коштати и до 1.188 евра, док ће за лименке, пластичне кесе или стаклене боце казна ићи и до 18.000 евра, уз обавезну пријаву тужилаштву. Посебно оштре мере односе се на заштићена природна подручја и реке – за те прекршаје прети и вишегодишњи затвор.

За илегално одлагање опасних материја, предвиђене су казне од шест месеци до пет и по година затвора, а ако је реч о службеним возилима, закон предвиђа њихово трајно одузимање, пише Фениx-магазин.

Биз Портал. рс