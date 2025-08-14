ВРУЋИНЕ ОДНОСЕ ЖИВОТЕ Због глобалног загревања северна Европа све рањивија на екстремне врућине
Јулски врели талас у Норвешкој, Шведској и Финској био је рекродан, а појачала га је климатска криза. То показује да ни земље на северу нису поштеђене климатских промена, саопштили су научници.
Финска је имала рекордна 22 дана са температурама изнад 30 степени Целзијуса, а Шведска 10 узастопних „тропских ноћи“ са ноћним температурама изнад 20 степени, пише Гардијан.
Научници су навели да је глобално загревање, услед сагоревања фосилних горива, учинило топлотни талас најмање 10 пута вероватнијим и за око два степена топлијим. Без људског утицаја, овакав топлотни талас готово да не би био могућ.
Последице су биле тешке - прегрејане и пренатрпане болнице, најмање 60 утапања због повећаног купања, шумски пожари, цветање отровних алги, као и угроженост дивљих животиња попут ирваса. Људи су падали у несвест од врућине, а ирваси су тражили хлад у градским подручјима и друмским тунелима.
Стручњаци упозоравају да ће такви таласи постати пет пута чешћи до краја века ако се глобално загревање настави данашњом брзином. Такође, климатске промене директно угрожавају и људска права, посебно аутохтоне заједнице које зависе од природе.
Професорка Фридерике Ото нагласила је да сагоревање фосилних горива убија људе и да је неопходан прелаз на обновљиве изворе енергије како би се спречиле опасније климатске промене.