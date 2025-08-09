ЗАПРЕПАШЋУЈУЋИ ПОДАЦИ Грађани Швајцарске годишње произведу 2,8 милиона тона отпада од хране
Грађани Швајцарске годишње произведу око 2,8 милиона тона отпада од хране, што у просеку износи око 330 килограма по особи, саопштило је Савезно завод за заштиту животне средине (БАФУ), позивајући се на студију Техничког института ЕТХ из Цириха.
Како се наводи, бацање хране се дешава у свим фазама ланца снабдевања, од производње и прераде, преко продаје, па све до крајње потрошње, пише данас Свис инфо.
Највећи негативни утицај имају губици меса, кафе и какао зрна, док и други производи попут путера, јаја, сира, рибе, биљних уља и намирница увезених авионом такође знатно доприносе емисији гасова са ефектом стаклене баште.
Организација за заштиту природе Швајцарске препоручује грађанима да избегавају непотребну куповину, правилно складиште намирнице и користе остатке хране, како би се смањила количина отпада.