19.09.2025.
Нови Сад
ОПРЕЗ! МУВАЈУ СА КИЛОМЕТРАЖОМ, КАМУФЛИРАЈУ ШТЕТЕ ОД СУДАРА! Лажни продавци продају и непостојеће половњаке ЕВО КАКО ВАС СВЕ ВАРАЈУ

19.09.2025. 09:01
Пише:
Добрила Млађеновић
Извор:
Дневник
polovnjaci
Фото: Pixabay.com

Куповина половног аутомобила, без обзира да ли се купује возило које се жели или оно које је у складу с дебљином новчаника, свакако је велика инвестиција.

Будући да је реч о куповини аутомобила које је већ крстарило друмовима, дакле коришћено, сигурно је да купци желе да знају шта купују и да ли се оно што је о возилу речено поклапа са стварним стањем аутомобила. Зато се неретко у куповину креће с неким ко се у то разуме, а није лоше знати шта кажу стручњаци о томе на шта треба обратити пажњу приликом куповине половњака - најчешћи облици преваре су манипулација с километражом и скривање ранијих оштећења возила. 

половњаци
Фото: Pixabay.com

По речима пи-ар менаџера сајта Половни аутомобили Петра Величковића, пру куповини је најважније да се провери документација, аутомобил погледа уживо и да се то ради преко дана. 

- Свакако је потребно аутомобил погледати уживо пре куповине, најбоље преко дана, када се много лакше могу уочити евентуални недостаци на каросерији или у кабини - каже Величковић. - Изузетно је важно проверити документацију возила и упоредити податке из саобраћајне дозволе и купопродајног уговора са ВИН ознаком (бројем шасије). Наравно, уколико је аутомобил већ регистрован, препорука је да се одвезе у неки сервис, где би се одрадила детаљна дијагностика и преглед возила. То је јако важно јер на тај начин купац, осим провере виталних делова на аутомобилу, километраже и евентуалних скривених оштећења, може да стекне реалнију слику колико би после куповине морао још да уложи у аутомобил. 

Ни велика тржишта нису имуна

- Ни велика тржишта нису имуна на покушаје преваре, као ни на манипулације с километражом, па и у Европи повремено има превара преко разних платформи - каже Петар Величковић. - Тако су недавно на тржиштима Немачке, Аустрије и Швајцарске преко лажних веб страница „продавани” половни модели аудија, због чега је, како би упозорио купце, званичним саопштењем морао да се огласи и немачки гигант. 
 

Он указује и да је, уз пажљиво читање огласа о возилу, и те како битно погледати фотографије јер оне често откривају више него што делује на први поглед. 

- У неким случајевима се на тај начин може приметити несклад у цени наведеној у огласу у односу за тржишну. Код покушаја преваре често се користе слике лошег квалитета, преузете са интернета. Права продаја у највећем броју случајева подразумева аутентичне фотографије возила, на којима се јасно види спољашњост, ентеријер, моторни простор… - каже Величковић.

Релевантни сајтови пружају сигурност

- Релевантни сајтови пружају сигурност јер постоје правила понашања и продавац мора да остави одређене податке, који могу бити од помоћи надлежнима, уколико дође до преваре - указује Петар Величковић. -  Наравно, постоји велики број ауто-плацева у нашој земљи на којима се продају половни аутомобил увезени из иностранства и многи нуде комплетну документацију за возило, писане гаранције на исправност, километражу… Опет, сигурно да има и оних који нису толико транспарентни. Зато се увек саветује купцима да се добро распитају, провере и продавца и аутомобил јер је куповина половњака ипак озбиљна инвестиција. 

По његовим речима, годишње се у Србији прода око 130.000 половних аутомобила из увоза, дакле, први пут регистрованих аутомобила. Он указује да нема званичних података о томе колико се годишње возила прода између физичких лица, половњака већ регистрованих у Србији,. 

ауто
Фото: Pixabay.com

- Немамо информацију колико су преваре честе , али на основу искуства с нашег сајта делује да је број занемарљив у односу на број трансакција. Најтипичнији образац преваре је када лажни продавац тражи новац унапред за непостојећи аутомобил, који се, наводно, налази у иностранству. Често се дешава и да продавац огласи нереално ниску цену за возило како би привукао пажњу што више корисника, а када га купац контактира избегава се директна комуникација и усмерава на мејл. То по правилу нису ауто-плацеви који су дуго у послу, већ се иза преваре, најчешће, крије новоотворени плац или физичко лице… Зато увек саветујемо да се новац не уплаћују унапред а да аутомобил није виђен. Оно што примећујемо на нашем сајту јесу повремени покушаји постављања лажних огласа иза којих често стоје иста лица. Када наш тим Корисничке подршке примети сумњиве огласе, у што краћем року обавештавамо кориснике - преко сајта, путем мејла или телефона - каже Величковић.

Забрањено је преузимање дела текста или целог текста без линковање Дневника и навођења медија.

половњаци аутомобили
Извор:
Дневник
Пише:
Добрила Млађеновић
