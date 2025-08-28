ЈЕДНИ ЗАРАЂУЈУ 300.000 ДИНАРА, ДРУГИ 60.000 Јунске плате показале огроман јаз у Србији
По подацима Републичког завода за статистику, јунска просечна зарада у Србији била је 107.075 динара.
Тај износ није се нашао у ковертама већине запослених јер се просечна зарада израчунава на основу износа свих обрачунатих плата и укупног броја запослених, па тај податак јасно говори да се примања у Србији веома разликују. За многе је просечан износ недостижан, а за неке је то само део месечног примања. То потврђује и износ медијалне плате, коју зарађује око половине запослених и која је у јуну била 83.525 динара, као и то што је и много запослених чија су месечна примања мања од медијалне зараде. Запослени у јавном сектору у јуну су, у просеку, зарадили 110.416 динара, што је 3.341 динар више од републичког просека, а двоструко више од зараде предузетника и њихових радника, који су тог месеца зарадили 55.356 динара.
59.229 динара плата у области остале личне услужне делатности
Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности, за које РЗС објављује податке, у јуну је у шест делатности била виша од републичког просека, а у 13 мања. Када се просечне зараде посматрају кроз призму медијалне, у две делатности износ је био нижи.
Разлика 1.466 евра
Између највише и најниже просечне зараде по делатностима разлика је велика и износи чак 172.422 динара, то јест око 1.466 евра, што је нешто више од једне и по просечне месечне плате. Кад се просечне зараде посматрају по областима рада, јаз је још већи, јер је између најниже и највише просечне плате 235.624 динара, то јест око 2.003 евра.
Просечна јунска зарада је само у једној делатности прескочила 200.000 динара а то је информисање и комуникација – 237.767 динара. Након тога следе зараде запослених у финансијским делатностима и делатности осигурања – 160.292 динара, те у стручним, научним и техничким делатностима –136.626 динара. У рударству су у јуну запослени, у просеку, зарадили 132.637 динара, запослени у делатности снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 127.551 динар, а у делатности државна управа и одбрана и обавезно социјално осигурање 116.988 динара.
Све зараде у јавном сектору у јуну биле су више од медијалне плате и износиле су од 92.150 до 124.700 динара
Најмање јунске просечне зараде исплаћене су делатности услуге смештаја и исхране – 65.345 динара, и у осталим услужним делатностима – 74.552 динара. Највиша просечна зарада у јуну исплаћена је у области рачунско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности – 294.853 динара, потом у области ваздушни саобраћај – 234.185 динара, у производњи дуванских производа 223.145 динара, те области научно истраживање и развој 210.505 динара. Најмање новца у јуну било је у ковертама запослених у области остале личне услужне делатности – 59.229 динара, а потом у области припрема и послуживање хране и пића – 60.584 динар.
294.853 динара зарада у области рачунско програмирање
Све зараде у јавном сектору у јуну биле су више од медијалне плате и износиле су од 92.150 до 124.700 динара. Највише просечне плате исплаћене су у администрацији на нивоу државе –124.713 динара, а најнижа просечна примања имали су запослени у администрацији на локалном нивоу – 92.164 динара. Просечне зараде у јавним државним предузећима у јуну су биле 118.772 динара, у администрацији на нивоу покрајине 113.207 динара, а у јавним локалним предузећима 99.814 динара. Они који раде у делатности здравства и социјалног рада у јуну су, у просеку, зарадили 105.812 динара, а у образовању и култури 105.710 динара.