ПАШАНОВИЋ: ЦЕНЕ ЗАКУПА И ДАЉЕ НИСУ ПРЕТЕРАНО ВИСОКЕ
ДРЖАВА ЋЕ ПОМАГАТИ МЛАДЕ У БОРБИ СА СКУПИМ КИРИЈАМА Субвенција месечних закупа по узору на европске земље, ево шта треба да знате
Становање постаје све већи изазов за младе људе. Цене кирија расту, а проналажење приступачног и квалитетног стана делује као немогућа мисија.
Ипак, постоји нада. Држава спрема нове мере које би закупцима до 35 година могле донети значајну олакшицу, по узору на успешне моделе из Европе, попут Шпаније. Субвенције, регулисане цене закупа и подстицаји за енергетски ефикасне станове само су део планова који би могли да преокрену правила игре.
На ову тему за Курир телевизију говорили су Ервин Пашановић, стручњак за некретнине, као и новинар Курира, Лука Велимировић.
Пашановић: Цене закупа и даље нису претерано високе
- Хрвати имају проблем на туристички популарним дестинацијама наћи станове за неопходне службе које имају. У Ровињу је било немогуће наћи смештај за лекара, за комуналне службе... Цене закупа су веома високе и нису могли да нађу решење. Онда су кренули да усвајају разне мере, а слично је и у Берлину и Бечу - каже Пашановић.
Пашановић објашњава да уколико држава осети да је ситуација таква да неке службе не могу да остваре нормалан живот, држава кроз субвенције исправља тржишну ситуацију.
- Код нас цене закупа и даље нису претерано високе, када је у питању Београд. Поново, када су нам дошли гости из Украјине и Русије они су дигли цене некретнина. Суштински, то је било краткотрајно након чега се ситуација регулисала на тржишту - каже Пашановић.
Велимировић: Горња граница кирије за младе је 400 евра
Велимировић каже да је за младе најтеже са киријом, јер иако брачни пар може да сматра цифру од 800 евра изводљивом, ситуација је другачија код младих:
- Дође вам неко млад ко каже да му је буџет за стан 400 евра. Онда вам дође неко из Русије ко каже мени није проблем да дам ни 800 евра. Што се тиче цимерског живота, то јесте могућност и једина варијанта када сте толико млади, али није увек тако идеално, треба да се навикнете на туђе навике - каже Велимировић.
Он објашњава да што сте зрелији, потребније је бити самосталан, па кирије нису идеалне, па и додаје да је горња, црвена линија кирије за младе 400 евра.
- Мени је код стана најбитније да су услови задовољавајући. Виђао сам да људи издају ципеларник. Људи мисле да је довољно да издају само локацију. После услова, гледам и локацију због лакшег доласка на посао - каже Велимировић.
