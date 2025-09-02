scattered clouds
34°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОК СЕ СЕЉАЦИ МУЧЕ ДА ПРЕЖИВЕ, ТРГОВЦИ ПУНЕ ЏЕПОВЕ НА КРОМПИРУ „Ми га одгајамо из семена, а они само спакују у гајбице или кесе”, огорчен је пољопривредник из Заблаћа

02.09.2025. 14:30 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
кромпир
Фото: РИНА

Колико је било неопходно ограничити трговачке марже, најбоље показује пример домаћег кромпира. Док пољопривредници килограм кромпира произведу за 35 до 40 динара, у маркетима се он продаје и до три пута скупље – за 100-110 динара.

Србија последњих година редовно увози више од 40.000 тона конзумног и индустријског кромпира из земаља Западне Европе. Иако су услови производње у иностранству знатно повољнији и приноси већи, домаћи произвођачи упозоравају да тржиште постаје све неправедније.

Дејан Вучковић из чачанског села Заблаће обрађује 15 хектара под кромпиром и, како каже, принос и квалитет су врхунски, али цена је далеко испод очекиване.

Сви смо се надали бар 50 центи по килограму, а цена је свега 30. Ми га произведемо за 35-40 динара, а у маркетима га продају за 100-110. То је безобразлук. Објасните ми ко је овде луд. Ми га прозведемо из семенке, а они га ставе само у гајбицу и кесу и зараде дупло више него ми. Волео бих само неко то да ми објасни, где је логика, која је ту математика каже за РИНУ Вучковић.

кромпир
Фото: РИНА

Он наглашава да би држава морала да уведе строжу контролу откупљивача и трговачких ланаца, јер тренутна пракса уништава произвођаче.

Поред превисоких трговачких маржи, проблем је и конкуренција увозног кромпира.

Кромпир у Србију стиже из Француске, Немачке, Холандије, Пољске и Белорусије, где се приноси крећу и до 70 тона по хектару, док домаћи ретко прелазе 40 тона. Због тога је површина под кромпиром у Србији пала на свега 22.000 хектара, што је дупло мање него пре деценију рекао је Драго Милошевић, професор на Агрономском факултету у Чачку.

Стручњаци и произвођачи траже помоћ од државе, пре свега у виду увођење прелевмана – привремених царина на увозни кромпир док се домаћи не прода.

На тај начин би пољопривредници могли да покрију бар део трошкова и обезбеде сетву за наредну годину, а тиме се чува и опстанак села истиче Милошевић.

За сада, међутим, док је домаћима прескуп, а произвођачима превише јефтин, највише ће профитирати – трговци.

кромпир цене трговци увоз воћа и поврћа
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТАРАШКИ КРОМПИР СТИГАО НА ПИЈАЦЕ Нема му равног - ко га једном проба, други и не купује
krompir

ТАРАШКИ КРОМПИР СТИГАО НА ПИЈАЦЕ Нема му равног - ко га једном проба, други и не купује

25.08.2025. 09:25 09:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАКО ЈЕ ДИВЉИ ХИБРИД СТВОРИО НАШ ОМИЉЕНИ ЗАЛОГАЈ Кромпиру је парадајз мајка, а све је почело пре девет милиона година
хибрид

КАКО ЈЕ ДИВЉИ ХИБРИД СТВОРИО НАШ ОМИЉЕНИ ЗАЛОГАЈ Кромпиру је парадајз мајка, а све је почело пре девет милиона година

11.08.2025. 09:47 09:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРГОВЦИ ПОД ЛУПОМ ДРЖАВЕ Министарство помно прати спровођење уредбе о ценама

ТРГОВЦИ ПОД ЛУПОМ ДРЖАВЕ Министарство помно прати спровођење уредбе о ценама

01.09.2025. 14:28 14:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај