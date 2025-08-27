ОВА КУЛТУРА НЕ ТРАЖИ ПУНО УЛАГАЊА, А ДОБРА ЗАРАДА ЈЕ ЗАГАРАНТОВАНА: Ратари трљају руке, потражња све већа
Потражња за детелином биће велика ове зиме и детелина ће бити скупа.
Бала детелине тренутно кошта 400 динара. Пољопривредници који су је сејали кажу да су је косили свега три пута; у години са сменом сунца и кише детелина се коси пет-шест пута. На јутру делетине, у зависности од климе, може да буде од 300 до 500 бала. Ова година је сушна, с великом врућином, па се пољопривредници сналазе у потрази за приходом како би на сувим ораницама имали неке вајде, а што мање трошка.
400 динара тренутно кошта бала детелине
Земљорадник из Чуруга Миле Зец пољопривредом се бави 30 година. Сеје кукуруз, соју и делетину. Од кукуруза и соје очекује слабији принос ове године него раније. Ни детелине неће имати пуно, али за разлику од кукуруза и соје, где је имао улагање, од делетине ће имати неке вајде.
300−500 бала детелине може да буде по јутру
Већ четврту годину на истој њиви коси детелину. Ове године косио је свега три пута, мада, када је клима добра, каже, детелина се може косити и шест пута.
− Детелина је вишегодишња биљка, обнавља се сваких шест година и током године немам никакво улагање. Једино се мора третирати заштитним средством ако је после кошења, док је још ниска, нападну бубе. Требају јој само сунце и кише. Успева на плодној ритској црници у близини река и доприноси поправљању структуре земљишта и повећању плодности, јер је детелина азотна биљка − рекао је Зец.
Чекају се и велики сточари
− За разлику од ранијих година, када су бале детелине куповала мала газдинства, сада очекујем да ће детелину тражити и велики сточари, који са својих њива, због суше и нижих приноса, нису успели да обезбеде довољено хране за стоку − рекао је Миле Зец.
− Већ сада су пашњаци суви и стока се дохрањује. Зато ће детелина бити скупа и тражена сточна храна.
− Ратари је не сеју често као културу од које очекују приход, већ највише сточари, ради хране за говеда.
Наш саговорник није сточар, али има простор где складишти детелину. Једини мотив зашто је узгаја му је тај да оствари неки приход. Вели да за сада још не влада потражња за балама детелине, али очекује да ће, када почне јесен, детелина бити тражена сточна храна.