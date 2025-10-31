АКО НИКАДА НИСТЕ МЕСИЛИ ТЕСТО, ОВО СУ КИФЛИЦЕ С КОЈИМА НЕ МОЖЕТЕ ПОГРЕШИТИ Меко, мирисно, румено… ко ће одолети?
За њих не треба искуство, ни посебне вештине. Све се мути у једној посуди, тесто је меко и податно, а резултат су најлепше домаће кифлице које миришу на детињство. Биће савршено мекане и сутрадан, па су идеалне и за доручак, ужину или вечеру.
Постоји безброј рецепата за кифлице, али овај је посебно популаран међу почетницима јер увек успева. Нема дугог чекања ни компликованог развлачења, а тесто је толико захвално да ћете га сигурно правити поново.
Уз то, састојци су једноставни и приступачни – оно што већ имате код куће. Ове кифлице су меке, мирисне и златне, баш као из домаће пекаре, али са једном важном разликом – знате тачно шта једете.
Састојци:
- 600 г брашна
- 1 супена кашика сувог квасца
- 1 супена кашика шећера
- 1/2 супене кашике соли
- 1 прашак за пециво
- 200 мл топлог млека
- 200 мл уља
- 200 мл киселе павлаке
- 1 жуманце
2 кашике млека (за премазивање).
Припрема
У већој посуди помешајте топло млеко, шећер и суви квасац. Оставите 5-10 минута да се квасац активира.
Затим додајте уље, кисело врхње, прашак за пециво и со.
Постепено додајте брашно и умесите меко, глатко тесто које се не лепи за руке. Ако је потребно, додајте још мало брашна.
Покријте тесто и оставите га да нарасте око 30 минута. Након тога га премесите, поделите на више лоптица и сваку развуците у круг. Исеците кругове на троуглиће, па увијајте кифлице од ширег дела ка врху.
Поређајте их у плех обложен пек-папиром, премажите жуманцетом умућеним с млеком и по жељи поспите сусамом. Пеците у загрејаној рерни на 190°Ц 20-25 минута, док не порумене и добију златну боју.
Савети за савршене кифлице
Ако желите пуњене, додајте сир, шунку или еурокрем пре увијања.
Да би остале меке и сутрадан, покријте их крпом док су још топле.
Могу се замрзнути и касније само кратко запећи да буду као свеже.