АКО НИКАДА НИСТЕ МЕСИЛИ ТЕСТО, ОВО СУ КИФЛИЦЕ С КОЈИМА НЕ МОЖЕТЕ ПОГРЕШИТИ Меко, мирисно, румено… ко ће одолети?

31.10.2025. 10:04 10:14
Пише:
Дневник
Извор:
Србија Данас
testo
Фото: Canva

За њих не треба искуство, ни посебне вештине. Све се мути у једној посуди, тесто је меко и податно, а резултат су најлепше домаће кифлице које миришу на детињство. Биће савршено мекане и сутрадан, па су идеалне и за доручак, ужину или вечеру.

Постоји безброј рецепата за кифлице, али овај је посебно популаран међу почетницима јер увек успева. Нема дугог чекања ни компликованог развлачења, а тесто је толико захвално да ћете га сигурно правити поново. 

Уз то, састојци су једноставни и приступачни – оно што већ имате код куће. Ове кифлице су меке, мирисне и златне, баш као из домаће пекаре, али са једном важном разликом – знате тачно шта једете.

тесто
Фото: Pixabay

Састојци:

  • 600 г брашна
  • 1 супена кашика сувог квасца
  • 1 супена кашика шећера
  • 1/2 супене кашике соли
  • 1 прашак за пециво
  • 200 мл топлог млека
  • 200 мл уља
  • 200 мл киселе павлаке
  • 1 жуманце

  • 2 кашике млека (за премазивање).

     

Припрема

У већој посуди помешајте топло млеко, шећер и суви квасац. Оставите 5-10 минута да се квасац активира.

Затим додајте уље, кисело врхње, прашак за пециво и со.

Постепено додајте брашно и умесите меко, глатко тесто које се не лепи за руке. Ако је потребно, додајте још мало брашна.

Покријте тесто и оставите га да нарасте око 30 минута. Након тога га премесите, поделите на више лоптица и сваку развуците у круг. Исеците кругове на троуглиће, па увијајте кифлице од ширег дела ка врху.

Поређајте их у плех обложен пек-папиром, премажите жуманцетом умућеним с млеком и по жељи поспите сусамом. Пеците у загрејаној рерни на 190°Ц 20-25 минута, док не порумене и добију златну боју.

Савети за савршене кифлице

Ако желите пуњене, додајте сир, шунку или еурокрем пре увијања.

Да би остале меке и сутрадан, покријте их крпом док су још топле.

Могу се замрзнути и касније само кратко запећи да буду као свеже.

Магазин Гастро
