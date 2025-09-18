ЗАТРПАВАО ЈУ ЈЕ ОГРОМНИМ БУКЕТИМА РУЖА И ОРХИДЕЈА, ВИДЕО У ЊОЈ САВРШЕНУ ТРОФЕЈНУ СУПРУГУ Трамп био очаран принцезом Дајаном, толико да ју је то плашило
Више од две деценије након трагичне смрти принцезе Дајане, приче о њеном животу и даље интригирају свет. Међу многим фасцинантним детаљима из њеног приватног живота налази се и тврдња да је Доналд Трамп, председник Сједињених Америчких Држава, био опседнут њом.
Ова прича није само спекулација – бројни извори, укључујући и самог Трампа, потврђују његову очараност принцезом, која је, према речима неких, прерасла у непријатно удварање.
„Хафингтон Пост” је 20 година након њене смрти поново отворио тему Трампове фасцинације Дајаном, откривајући како ју је бивши бизнисмен и милијардер сматрао једном од најлепших жена на свету и како се трудио да је освоји.
Његови коментари, изјаве и поступци из деведесетих година бацају ново светло на то колико је заиста био упоран и какав је став принцеза имала о његовој пажњи.
Трампове изјаве о Дајани
У радио интервјуу из 2000. године у емисији „Хауард Стерн шоу”, Трамп је изјавио да је принцеза од Велса била међу десет најлепших жена по његовом мишљењу. Међутим, још контроверзније биле су његове раније изјаве – пре Дајанине смрти 1997. године, рекао је да би без двоумљења био с њом у вези.
Након развода од принца Чарлса 1996. године, Трамп је, према наводима „Хафингтон Поста”, на све начине покушавао да освоји принцезу. Славио је њену лепоту, слао јој скупоцене букете ружа и орхидеја, толико упорно да је она почела да га доживљава као особу која је прогони.
„Могао сам да је имам”
У биографији „Краљ: Живот Чарлса III”, аутор Кристофер Андерсон тврди да је Трамп „агресивно прогонио” принцезу након њеног развода, али да је она одбила његове покушаје зближавања. После њене смрти, у радијском интервјуу, Трамп је изјавио да је „могао да је освоји ако би желео”, али само под условом да је претходно урадила тест на ХИВ.
У интервјуима из 1997. и 2000. године, Хауард Стерн га је отворено питао:
„Могао си да је освојиш, зар не?”
„Мислим да јесам могао”, одговорио је Трамп.
Године 2000, Стерн му је поново поставио слично питање:
„Да ли би био с њом?”
„Без икакве сумње”, одговорио је Трамп.
Спекулације о Дајанином пресељењу у САД
Након развода, појавиле су се гласине да принцеза Дајана разматра могућност пресељења у Сједињене Америчке Државе, па чак и куповину стана у Трамповој Кули. Међутим, те тврдње су биле спекулације, а Бакингемска палата их је 1994. године званично демантовала.
Селина Скот о Трамповом „удварању”
Приче о Трамповом покушају да освоји Дајану први пут су изашле у јавност захваљујући британској новинарки и водитељки Селини Скот, која је 1995. године интервјуисала Трампа. Он није био задовољан начином на који га је представила, а она тврди да јој је годинама након тога слао „застрашујућа” писма.
У тексту из 2015. године, Скот је открила да је Дајана била забринута због Трампових покушаја зближавања.
„Затрпавао ју је огромним букетима цвећа, вредним стотине фунти”, написала је Скот за „Сандеј Тајмс”. „Трамп ју је очигледно видео као савршену трофејну супругу.”
Принцеза је наводно питала Скот за савет:
„Шта да радим? Он ме плаши.”
„Само их баци у ђубре”, одговорила јој је Скот.
Дајана се тада само насмејала.
Трамп касније негирао тврдње
Године 2016, у јеку председничке кампање, Трамп је негирао тврдње да је покушавао да освоји принцезу Дајану. Током интервјуа са Пирсом Морганом, упитан о спекулацијама да је имао интересовање за принцезу, рекао је:
„Потпуна неистина. Срео сам је једном у Њујорку, стајали смо у реду и руковали се. То је био једини пут. Читао сам те приче да сам је звао и све то, али ништа од тога није истина.”
Додао је да је принцезу поштовао, али да није имао никакав посебан интерес према њој.
Иако је Трамп касније постао познат по хвалоспевима британској краљевској породици, нарочито краљици Елизабети II и краљу Чарлсу III, прича о његовој опсесији принцезом Дајаном остала је упамћена као једна од контроверзнијих епизода из његове прошлости.