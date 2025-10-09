Вештачка интелигенција осваја српску сцену
ДРАГАНА МИРКОВИЋ ПОНОВО „ПРЖИ” НА ЕНГЛЕСКОМ (ВИДЕО) Цео Балкан је У ШОКУ! AI верзије НАРОДЊАКА постају НОВИ ХИТОВИ
Док се у свету већ увелико расправља о улози вештачке интелигенције у креирању песама, слични тренд не мимоилази ни домаћу естраду, те је успео да пронађе пут и до срца овдашњих слушалаца.
Два недавна случаја изазвала су велику пажњу на друштвеним мрежама. Један је вирална песма „Није ми 22”, за коју се дуго спекулисало ко стоји иза њеног моћног вокала, а други, необична инострана верзија легендарне нумере Драгане Мирковић, која је доживела потпуно нови облик
@tanja.tin Beograd 🖤#nijemi22 #ananikolic #fyp ♬ original sound - Ana Nikolić
Наиме, Песма „Није ми 22“ појавила се на Тиктоку као демо снимак, али за само неколико дана постала је вирална, изазвавши лавину реакција.
Није било јасно ко је извођач, те су врло брзо кренула нагађања да је песма заправо писана за Ану Николић. Неки су били убеђени да је пева Ирина Капетановић, рок певачица, док су други тврдили да је глас препознатљив и да припада Јовани Пајић.
Сама Јована је коначно одлучила да стави тачку на спекулације и разреши све дилеме, те се на Инстаграму обратила својим пратиоцима и открила да песму уопште не пева човек: „Људи, песму пева AI. Није ми јасно како то не чујете. Дакле, не певам је ја, није моја и нећу је снимити.” Ово откриће само је додатно повећало интересовање за песму, која наставља да доминира на друштвеним мрежама.
С друге стране, случај Драгане Мирковић показује како AI може не само да створи ново, већ и да реинтерпретира већ постојеће и то на прилично неочекиван начин.
Њена чувена песма „Питају ме у мом крају”, која је одавно ушла у репертоар колективног памћења, доживела је енглеску верзију и то са аранжманом који више подсећа на ирску народну музику него на балканску фолк сцену.
ne znam koliko sam puta preslušao ovo ali sam se opasno navukao i mnooogo me vozi pic.twitter.com/KJspLKOp7B
— Greška generacije (@stefidzax) October 6, 2025
Осим тога, у рок верзији није коришћен њен глас. У преводу, строфа „Питају ме у мом крају” добила је облик: „They ask around in this old town”, што је изазвало и одушевљење и шаљиве коментаре. Видео обраде је постављен на друштвене мреже и брзо се проширила, а коментари су били, углавном, позитивни. Једини критика била је усмерена ка питању
да ли је оваква употреба вештачке интелигенције корак напред или ризик за аутентичност музике?
Осим Драгане Мирковић, на Инстаграм профилу „BostosMusic” освануле су бројне AI обраде чувених фолк песама које изводе Аца Лукас, Зорица Брунцлик, Стоја, Индира Радић и многи други. На Тиктоку је ових дана, такође, вирална AI верзија песме „Хало, овде ђаво”, коју у оригиналу изводи Теа Таировић.